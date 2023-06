​E3 is écht op sterven na dood: komende twee jaar niet

Het was een van de grootste game-evenementen per wereld (sowieso de bekendste), maar inmiddels is het al jaren niet, of niet echt: E3. De Electronic Entertainment Expo vond altijd plaats in Los Angeles, maar mede door corona is het evenement de nek omgedraaid. Of eigenlijk, zoals we laatst al schreven: door de kracht van livestreams .

E3

Veel bedrijven zijn op dit moment de balans aan het opmaken: in hoeverre moeten we echt nog face-to-face meeten? Zijn grote evenementen waar mensen op moeten worden ingevlogen nog wel nodig? Zeker in de gamewereld zien we al tijdenlang een flinke verschuiving. Waarom een sessie achter gesloten deuren houden voor journalisten, als je het ook kunt livestreamen waarbij je veel meer de regie hebt over hoe alles loopt? Game-expert Geoff Keighley heeft er heel slim op ingespeeld door een livestream-evenement te organiseren dat inmiddels zelfs meerdere malen per jaar terugkomt.

Eerder deze maand vond E3 wederom niet plaats, al hebben veel gamebedrijven wel traditioneel op die dagen hun momentje gepakt. Xbox en Ubisoft bijvoorbeeld. We dachten dat het nog wat corona-nasleep was, maar nu blijkt E3 echt een lange periode niet terug te komen: in 2024 en 2025 is er geen fysieke variant van het event, zo blijkt uit informatie van de toerisme-afdeling van thuisstad LA.