​Dit is wat YouTube met games gaat doen

Toen Google het zo verkeerd aanpakte met Stadia en Amazon het vervolgens ook niet veel beter deed, dachten we dat andere bedrijven zich er niet aan wilden branden: gaming. Maar nu blijkt dat dat niet waar is. Nog geen jaar nadat Stadia stopte, komt YouTube met meer game-mogelijkheden. Doet Google toch nog iets meer met games dan slechts zijn Play Store.

YouTube games Misschien is het geïnspireerd door het succes van Xbox Game Pass, misschien zelfs door hoe goed Netflix het aanpakt met Netflix Games: YouTube wil in ieder geval meer stappen gaan zetten. Maar wat is het dan precies van plan? Ten eerste lijkt het voor een slimme aanpak te gaan: het gaat namelijk niet meteen in de zesde versnelling. Het videoplatform start met een batterij aan mini-games. Het voordeel aan mini-games is dat mensen niet meteen complete game-ervaringen verwachten, maar ook dat ze laagdrempelig zijn. Kijk maar naar een spel als Candy Crush: het geheim is dat iedereen het eigenlijk wel snapt en dus kan spelen. Vandaar dat je dit spel uit 2012 (!) nog steeds regelmatig door mensen gespeeld ziet worden. Het voordeel aan een mini-game is ook dat je het overal even kunt aanslingeren: lekker even in de trein, terwijl je een serie kijkt of gewoon even voor het slapengaan.

Playables YouTube snapt het en begint met ruim 30 mini-games die alleen beschikbaar zijn voor Premium-gebruikers. Je moet dus wel betalen voor YouTube wil je de spellen kunnen doen. Je kunt de games spelen in de mobiele app of op de desktop en ze heten ‘Playables’. Het zijn er 37 en ze worden gespeeld in de cloud, dus je hoeft ze niet -zoals de games van Netflix- eerst te downloaden als aparte app. Ze zijn er tot 28 maart 2024: wat er dan precies mee gaat gebeuren, is onbekend, maar het zal nu om een wat uitgebreidere test gaan. Premium-gebruikers hebben mail gehad om ze op de hoogte te stellen over de aanwezigheid van deze Playables (die je kunt vinden onder de Explore-tab, mocht je er toegang toe hebben). Het zijn spellen die we wel kennen, zoals Daily Solitaire en Angry Birds Showdown, maar ook spellen als een dagelijkse kruiswoordpuzzel en andere brein-uitdagers zijn van de partij. Het is een leuke toevoeging aan je Premium-abonnement en wat ons betreft was het ook wel eens tijd dat YouTube daar iets meer mee ging doen. Niet zozeer met gaming, maar wel met dat Premium-abonnement.

YouTube Premium pushen Het doet er met reclames alles aan om mensen dit abonnement in te jagen, waaronder zelfs het stopzetten van het Lite-abonnement en het blokkeren van adblockers, maar het biedt voor een vrij hoge prijs (YouTube Premium kost 11,99 euro) eigenlijk vooral toegang tot YouTube Music, advertentievrije YouTube-video’s en de optie om offline video’s te kijken. Verder is het een niet al te uitgebreid abonnement, maar dat zou met een goede line-up aan leuke games best anders kunnen gaan voelen. We vinden de toevoeging van games binnen bijvoorbeeld Netflix wel echt een goede extra, al komt dat mede omdat de rode N zelf ook investeert in studio’s. Net als op Netflix zal je niet op YouTube Premium gaan abonneren om de games, maar het abonnement voelt er wel een stukje rijker door. Dat kan voor sommige mensen wel net die factor zijn waardoor ze wel overgaan op zo’n abonnement. En ja, dat is uiteraard precies waarom YouTube dit doet. We verwachten namelijk niet dat het ineens gigantische AAA-games gaat uitgeven. En dat is maar goed ook, want kijkend naar Amazon, maar bijvoorbeeld ook ByteDance, maar dus ook Netflix, kun je het beter klein houden.