​Vijf klassieke spelletjes van vroeger die nog steeds leuk zijn

Of je het nou voor het eerst speelde op een computer met Windows XP, in een arcadehal, of op een van de eerste Nokia-telefoons: er zijn zo van die spelletjes van vroeger die nog steeds heel fijn zijn om te spelen. Ze hebben de tand des tijds overleefd en het mooie is dat dat waarschijnlijk ook geldt voor jouw handigheid erin. Deze vijf spelletjes zijn de moeite waard om weer eens aan te slingeren.



Patience

Patience is een populair spel omdat het een van de weinige kaartspellen is die je in je eentje kunt spelen. Maar het kan ook online: je kunt bijvoorbeeld gratis patience spelen op www.patience.nl. Het is onder andere bekend geworden omdat ook Patience een spel is dat werd meegeleverd met Microsoft Windows. Patience is een kaartspel waarbij je rijtjes legt: het staat ook wel bekend als Solitaire of Mochelen). Het hangt van het type Patience speelt hoe je die rijtjes bij elkaar moet spelen, maar denk een beetje in de levend-Stratego-achtige opzet, waarbij de ene kaart machtiger is en boven de andere kaart hoort. Het is echt een denkspel en wordt een beetje als een soort solo-schaakwedstrijd met kaarten gezien. Een heerlijk spelletje, al moet je er -zoals de naam al doet vermoeden- wel geduld voor hebben: je wint het namelijk zeker niet altijd.

Tetris

Er bestaan twee mensen op de wereld (tenminste, vooral in een wat oudere garde): de mensen die zweren bij Pac-Man en zij die zweren bij Tetris. We gaan voor nu mee met de Tetris-fans, want deze game is na al die jaren nog steeds heerlijk op een iets minder stressvolle manier dan Pac-Man. Tetris wordt namelijk eigenlijk pas stressvol als je het al een tijdje wat minder goed aanpakt. Je hebt heel veel rijen om te maken en als het je niet op tijd lukt, dan loopt je scherm vol met blokjes en ben je af. Meer controle, geen spookjes die zomaar kunnen opdoemen.