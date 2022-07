Wordle gaat analoog

Wordle was, en is, een populair (online) mobiel spelletje dat zich vooral onderscheidt door het feit dat je het maar één keer per dag kunt spelen. Verslaving, zoals bij games als Candy Crush of Angry Birds, waar spelers soms uren of zelfs dagenlang achtereen naar staren, is dus geen optie. Al kan het wachten op een nieuw woord natuurlijk ook redelijk verslavend werken, maar dan anders. Wordle speel je in principe in je eentje. Daar komt binnenkort verandering in. Hasbro werkt namelijk aan een ‘analoge’ variant van Wordle. Als bordspel voor meerdere spelers.

Wordle bordspel komt deze herfst

Dat meldt de spellenfabrikant op de website van Wordle, The Party Game. Het bordspel gaat 20 dollar kosten en komt, helaas, eerst alleen in de VS op de markt. Dat duurt overigens nog even. Volgens Hasbro zal het spel vanaf 1 oktober in de (online) winkels liggen, maar ze zeggen er ook meteen bij dat die datum nog niet definitief is