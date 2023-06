Google niet klaar met gaming: voegt ‘Playables’ aan YouTube toe

Google is ondanks het stoppen met gameplatform Stadia nog steeds bezig met gaming. Zo wil het aan YouTube iets toevoegen dat Playables heet. Het schijnt nu nog in de testfase te zitten, maar het lijkt er dus wel aan te komen. Dit is wat het inhoudt.

Playables

Playables (speelbaren) wordt nu ontwikkeld voor YouTube, schrijft Wall Street Journal. Het idee is dat je daarmee games kunt spelen via de YouTube-app of de website en dat je zowel vanaf je smartphone of je desktopcomputer kunt spelen. Klinkt alsnog erg als cloudgaming dus. Een voorbeeld dat wordt genoemd van een spel is Stack Bounce, een arcadetitel die doet denken aan DX Ball of Pong: je moet namelijk met een bal zorgen dat je een bepaald speelveld wegspeelt door er tegenaan te stuiteren. Laag na laag moet je wegspelen en ook al is het een eeuwenoud spel, het blijft leuk.

Dit spel specifiek is geen enorme verrassing, want het is een huidige GameSnack-games die ooit uit een Area 120-project (de bijprojecten van Google-medewerkers) is voortgekomen. Het behoort tot de spellen die speciaal zijn gemaakt voor apparaten die weinig of een slechte kwaliteit internet hebben. Spellen die onder andere deel uitmaken van Android Auto. Of er echter ook nog grotere titels naar deze Playables komen, dat is onduidelijk. Als we op de naam afgaan, dan denken we dat het wat meer om eenvoudige, leuke kleine titels gaat, geen enorme game-ervaringen.