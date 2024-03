​Discord wordt nog meer een gameplatform

MSN had het vroeger en MS Teams heeft het als het goed is ook: de mogelijkheid om spelletjes te spelen in de chat. Er is nu een nieuw platform dat het krijgt en dat is geen verrassing, gezien het grootste onderwerp op dat platform: Discord. Het gaat er dus niet om dat je een hele Call of Duty binnen Discord speelt, maar wel grappige spelletjes om je bezig te houden tijdens het chatten. Bovendien zet Discord zichzelf ook meteen echt wijd open: ontwikkelaars kunnen nieuwe games en apps bouwen die dan in Discord kunnen worden gespeeld.





Spelletjes tijdens het chatten Het is al maanden zo dat je kleine spelletjes kunt doen op Discord, zoals Sketchheads, maar vanaf 18 maart is er een developerkit beschikbaar waarmee alle Discord-ontwikkelaars dit soort spellen kunnen maken. Hoe tof zou het zijn als er een grote hit wordt gemaakt die uiteindelijk misschien zelfs als aparte app wordt uitgegeven? We hebben gekkere dingen gezien in de game-industrie. Discord zei dat veel ontwikkelaars hebben aangegeven dat ze de ‘Activities’ zagen (waar die apps en games staan) en dat hun handen jeukten om zelf ook spellen en toepassingen te ontwikkelen voor het chatplatform. Discord laat weten: “Je vraagt je misschien af: "Wat is de Embedded App SDK?" Eenvoudig uitgelegd, de Embedded App SDK laat je apps bouwen die zijn ingebed in een iframe binnen Discord, dat wil zeggen de Activiteiten die je vandaag de dag kent en waar je van houdt. Lang verhaal kort, Discord ontwikkelaars zoals jij maken geweldige Apps op Discord, of ze nu helpen in je gesprekken, of rijke interactieve ervaringen die jij en je vrienden direct kunnen spelen binnen Discord.”



Ontslagen bij Discord Vanaf 18 maart kunnen ontwikkelaars zelf nieuwe games gaan bouwen die dan dus direct in Discord kunnen worden gespeeld. Het gaat niet alleen om games, maar ook om andere toepassingen, zoals een whiteboard bijvoorbeeld om ideeën uit te tekenen. Wel zegt Discord dat het voor ontwikkelaars mogelijk moet zijn om geld te verdienen met hun werk, dus die games zullen niet allemaal gratis zijn, is de verwachting. Het kan echter ook zijn dat Discord doelt op zijn app-pitches, waarbij ontwikkelaars hun app-ideeën kunnen delen en er geld voor vrij wordt gemaakt wanneer Discord het een goed idee vindt: hier is 30.000 dollar voor uitgetrokken. Het klinkt allemaal tof, maar het is op dit moment niet per se pais en vree bij Discord: een paar weken geleden werd nog aangekondigd dat 17 procent van het hele personeelsbestand van Discord op straat staat. Misschien kan Discord met deze nieuwe ervaringen meer gebruikers trekken en dus weer meer banen creëren, maar deze vrolijkheid voelt toch wel wat wrang zo kort na de berichtgeving rondom de ontslagen. De ontwikkelaars die er immers nog werken zullen ook wel extra werk op hun bordje hebben, dus hebben zij nog wel tijd om extra projecten te doen? Laten we hopen van wel, zodat ze iets extra’s hebben om hun creativiteit en passie in te kunnen steken, en hopelijk met een game op de proppen te komen waar mensen volledig mee weglopen.