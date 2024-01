​5 tips om meer uit je Discord-account te halen

Je kent het wel: ctrl-c is kopiëren en als je per ongeluk je Chrome-tabblad sluit, dan is het ctrl-shift-T. Binnen Discord bestaan ook allerlei shortcuts: en je kunt ze ook nog zelf instellen (ze weten goed dat ze met gamers te maken hebben). Je gaat hiervoor naar het instellingenmenu en dan Keybinds. Door een eigen Keybind toe te voegen kun je kiezen voor een bepaalde actie die volgt als je een vooraf bepaalde knoppencombi gebruikt.

2. Organiseer je kanalen: gebruik threads

We bedoelen hier niet het social medium van Instagram, Threads, maar een ‘draadje’. Dit is een bekende mogelijkheid uit Slack waarbij je specifiek onder iemands chatbericht kunt reageren in soort apart gedeelte in plaats van dat het in het ‘grote’ kanaal gaat. Zo heb je een soort hybride tussen privé antwoorden en in het openbaar. Mensen kunnen je reactie op een bericht wel lezen, maar pas als ze de thread bekijken. Opgeruimd staat netjes, en het zorgt ook voor wat meer duidelijkheid over waar je dan precies op reageert. Je vindt de optie om een thread te maken als je over een berichtje heengaat met je muis.

3. Gebruik dichtgedrukte tekst voor meer duidelijkheid

Niet iedereen weet het, maar als je binnen WhatsApp iets tussen sterretjes zet, dan wordt het dikgedrukt. Dit heet ‘Markdown’ en is ook toegevoegd aan Discord, wat betekent dat je je chatberichten dus gedeelte dikgedrukt kunt maken als je iets belangrijks over de bühne wil gooien. Bij Discord is het trouwens tussen dubbele sterretjes. Het is de moeite om eens op deze Markdown-pagina te kijken, want er is veel meer mogelijk dan alleen die teksten dikgedrukt maken. Je kunt ook quoteblokken maken en linkjes embedden.