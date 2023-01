Deze veelzijdige games zijn de line-up van PlayStation VR 2

Sony line-up

Die line-up is erg goed. We wisten natuurlijk van een paar games al dat ze kwamen, maar nu zijn daar nog heel veel interessante, veelzijdige titels aan toegevoegd. Een van die titels is Rez Infinite: het is geen nieuwe game, want hij verscheen al eerder al op PS VR. Daarnaast is er een shooter aangekondigd genaamd Pavlov VR en een game die de oogbesturing goed moet laten zien, namelijk Before Your Eyes. Liever puzzelen? Dat kan met Puzzling Places. Liever wat meer nostalgie? Dan is er het moderne Tetris-spel Tetris Effect: Connected.

Nieuwsgierig naar de volledige line-up? Die vind je hieronder. Je weet dan precies wat je kunt gaan spelen als het apparaat op 22 februari verschijnt. Je moet er wel wat geld voor opzij leggen, want hij is duurder dan PlayStation 5 als je hem nieuw koopt: de headset kost 600 euro. Het voordeel is wel dat je de PlayStation 5 nu volop kunt kopen, want de tekorten waaronder we de afgelopen twee jaar hebben geleden zijn officieel voorbij. Er moeten voor eind maart in ieder geval meer dan 30 games op de bril uitkomen, waarmee het qua line-up een stuk interessanter is dan menig consolelancering.