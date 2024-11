De GTA-games verdwijnen binnenkort weer van Netflix

GTA III, Vice City en San Andreas zijn binnenkort niet meer op Netflix te vinden. De streamingdienst heeft ze er 14 december vorig jaar op gezet, maar het zou zomaar kunnen dat die licentie voor slechts een jaar was.

GTA-games

Er is nu bij de games te zien met een rood vlaggetje dat ze nog maar even ‘te zien’ zijn. Nu is het duidelijk dat dat ‘te spelen’ moet zijn, maar dat de flix dat nog niet heeft aangepast sinds het games aanbiedt (of dat iemand een verkeerd vinkje heeft gezet). In ieder geval is het dus niet zo dat de GTA-games er nu voor altijd op staan. Er komt een einde aan.

Althans, het lijkt erop dat het alleen voor Grand Theft Auto III en Vice City geldt: we zien bij San Andreas niet zo’n vlaggetje staan. Opmerkelijk, want de games kwamen er vorig jaar met zijn drieën op te staan. Het gaat om ports van de populaire games van Rockstar, die lang geleden al op de consoles verschenen. Er was in 2021 nog een remaster en vervolgens zorgde Video Games Deluxe ervoor dat deze spellen naar Netflix-apps werden vertaald.