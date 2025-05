Darth Vader zorgt voor problemen in Fortnite: en niet bedoeld

Nu is er nog een issue bijgekomen: acteursvakbond SAG-AFTRA bemoeit zich er tegenaan. Het opvallende is dat de stem van Darth Vader ingesproken is door James Earl Jones, die is overleden. Hij heeft de volledige rechten rondom zijn stem aan Disney gegeven en gezegd dat het de stem mocht gebruiken hoe het wilde. Maar nu er kunstmatige intelligentie bij komt kijken om de stem ook allerlei nieuwe woorden te laten uitspreken, denkt de vakbond dat die afspraak niet meer geldt.

SAG-AFTRA

SAG-AFTRA schrijft dat het begrijpt dat nabestaanden AI inzetten, maar dat acteurs hun rechten om te onderhandelen over hoe hun stem gebruikt wordt wel moeten beschermen. Het geeft heel bewust aan dat dat ook geldt voor wie eerder zorgde voor het ritme en de toon van Darth Vader in games. De vakbond is bang voor het stemwerk dat acteurs doen en hoe AI dit steeds meer overneemt.

Dat Darth Vader niet meer scheldt is dus opgelost, maar misschien is het schelden nu aan Epic Games omdat SAG achter ze aangaat. Toch vervelender dan je zou denken, zo’n schurk in je game, al is het tegelijkertijd wel juist passend bij zo’n iconische slechterik.