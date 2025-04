Cool: Nintendo haalt acteur terug om iconische reclame na te doen

Inmiddels is hij veel bekender dan toen: Paul Rudd. De Ant-Man acteur speelde begin jaren ‘90 in een van de meest iconische reclames van Nintendo ooit. Het is de reclame voor de Super Nintendo: Now you’re playing with power.

Acteur Paul Rudd

In eerste instantie dachten we: waarom staat de acteur de hele tijd te gamen, ga toch lekker zitten als je Mario Kart speelt, maar later beseften we dat hij in de originele reclame natuurlijk ook staat, omdat hij dan op een billboard speelt. De acteur geeft zelf ook aan waarom hij zo’n bijzondere look heeft, want dat willen de mensen met wie hij speelt graag weten. De lange zwarte duster, het grungy-rockerhaar en de kralenketting, die had hij ook aan in de originele reclame.

Het enige verschil? Hij speelt niet meer met met power, maar ‘together’. En hij speelt niet meer F-Zero, maar Mario Kart, hij speelt niet meer offline, maar online en hij speelt niet meer op een Super Nintendo, maar op een Nintendo Switch 2, maar goed: dat is bijzaak. Niet voor Nintendo trouwens: dat samen online spelen en die nieuwe Mario Kart zijn de paradepaardjes van de Nintendo Switch 2. Het apparaat verschijnt op 5 juni en belooft meer dan ooit om online spel te gaan.