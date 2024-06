8 dingen waarvan je niet wist dat Nintendo Switch ze kan

Nintendo Switch mag dan binnenkort vervangen worden door de Nintendo Switch 2: zolang Nintendo nog niets heeft aangekondigd blijven wij vredig doorspelen op de Switch. Genoeg te doen. Wist je bovendien al dat Nintendo Switch deze dingen kan?

1. Je Joy-Cons terugvinden

Op smartphones heb je de optie om je telefoon te zoeken met het Vind Mijn Apparaat-netwerk, maar wist je dat er ook een manier is om je Joy-Cons snel op te sporen? De kleine controllers zitten waarschijnlijk meestal aan je console geklikt, maar als dat niet zo is, dan kun je er eentje kwijt zijn. Je kunt die vinden door met de Joy-Con die je nog wel hebt aan het systeem op de L- of R-knop te drukken en dan door het menu te gaan. De Joy-Con die je mist piept en vibreert om je zo te laten weten waar hij is.

2. Gebruikt worden als een batterij

Je kunt investeren in een powerbank, maar je zou ook gewoon de batterij van je Switch kunnen gebruiken als.. batterij. Natuurlijk werkt een powerbank efficiënter, maar als je telefoon of zelfs een laptop leeg zijn en stroom kunnen gebruiken, dan kan je met een USB-C naar USB-C-kabel tussen Switch en het op te laden apparaat zo zorgen voor wat extra stroom. Gaat uiteraard wel van je gametijd af…

3. De knoppen veranderen op de Joy-Cons

Sommige knoppen op je Joy-Con kun je niet veranderen: de aan-uitknop zal altijd de aan-uitknop zijn. Dat geldt echter niet voor A, B, X en Y. Je kunt ze een andere bestemming geven, al werkt dat wel alleen als je de Joy-Con verticaal gebruikt. Je vindt de mogelijkheid in het Home-menu en dan via System Settings naar Controllers and Sensors. Kies dan voor Change Button Mapping en je kunt de knoppen een andere actie toewijzen. Er is wel één nadeel: als je een andere game wil spelen, dan moet je dit weer opnieuw instellen.

4. De vliegtuigmodus aanpassen

Op de meeste apparaten heb je maar één smaak als het om de vliegtuigmodus gaat, maar dat geldt niet voor Nintendo Switch. Je kunt de vliegtuigmodus aanpassen in de instellingen van de console. Je kunt dan bijvoorbeeld de connectie met de controller wel toestaan via Bluetooth, zodat je gewoon in het vliegtuig kunt spelen, zonder dat je connectie hebt met bijvoorbeeld wifi. Ook kun je hier een optie vinden om je Amiibo te gebruiken ondanks dat vliegtuigmodus aanstaat.

5. Een geheim bericht tonen

Wist je dat Nintendo een leuke easter egg heeft toegevoegd aan de Switch Pro Controller? Onder de rechter-joystick is waar je deze geheime boodschap kunt vinden en het is gedrukt op de printplaat: THX2 AllGAMEFANS. Kortom, een bedankje van Nintendo. Je ziet het alleen op de Pro Controller wanneer je de rechterjoystick naar beneden houdt.

6. Spelen met een GameCube-controller

Die Joy-Cons en Pro Controller zijn bijzondere toevoegingen in de gamewereld, maar als je enorm verlangt naar de oude dagen van gaming dan kun je ook een GameCube-controller gebruiken op je Switch. Wel heb je daar een USB-adapter voor nodig. Op die manier zou je zelfs PlayStation-controllers op je Nintendo-console kunnen gebruiken.

7. Je Joy-Cons juist op een ander apparaat gebruiken

Je kunt oude controllers op je nieuwe Switch gebruiken, maar je kunt ook de Joy-Cons van de Switch op een ander apparaat gebruiken. Door Bluetooth kun je ze ook met andere apparaten gebruiken, zoals je Mac, je PC of Android-telefoon. Het enige wat je hoeft te doen is op het sync-knopje bovenop de controller drukken. Als die begint te flikkeren, dan kun je het laten paren met een andere gadget.

8. Vergrendelschermgeluid maken

Switch kan allerlei grappige geluiden maken, maar niet iedereen weet dat. Als je Switch in sleep mode is en je druk op de ZR-knop, dan krijg je een toeter te horen, terwijl je door de joystick-knop naar beneden te duwen juist een robotgeluid te horen krijgt. Erg grappig en vooral verrassend om te laten zien aan mensen die een Switch hebben en nog niet van dit trucje weten.