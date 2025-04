5 toffe indiegames die je op Netflix kunt spelen

Braid

Als je aan een willekeurige gamer vraagt wat zijn of haar favoriete indiegames zijn, dan is de kans groot dat in dat rijtje Braid voorbij komt. Op Netflix kun je je ook helemaal gek puzzelplatformen, want Braid is daar speelbaar. Het is enerzijds een game die je iets mee wil geven over tijd en spijt, anderzijds laat het je ook juist de tijd manipuleren om zo de verschillende levels door te spelen. Vooral is Braid een spannende mix van een veelbetekenend verhaal gecombineerd met puzzels die zich niet allemaal even makkelijk laten oplossen.