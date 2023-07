3 manieren om een PlayStation 5 te kopen met korting

Het is gelukkig geen coronatijd meer: geen chiptekorten, dus de PlayStation 5 is volop beschikbaar. Maar, dat betekent niet dat iedereen het apparaat ook zo makkelijk kan kopen. Zeker niet omdat je er ook nog games bij wil (al kun je ook slim gebruikmaken van een PlayStation Plus-abonnement, waarmee je ook toegang krijgt tot een fikse collectie aan games). Wil je toch per se een PlayStation 5, dan zijn er wel mogelijkheden om goedkoper aan het apparaat te komen.

1. Kies voor een tweedehands We raden je aan om eens op Marktplaats of bij een winkel als CEX te kijken: zij hebben vaak wel een aantal PlayStation 5’s te koop staan. Zorg wel dat je altijd zorgt dat je het apparaat fysiek ophaalt, om te voorkomen dat je een doos met daarin een baksteen opgestuurd krijgt die je dromen aan diggelen maakt. Er komt waarschijnlijk later dit jaar een PlayStation Slim, en dat kan voor eigenaren van een PlayStation 5 betekenen dat ze hun grote apparaat van de hand doen, reken dus bij de aankondiging van die vernieuwde console ook op wat meer mogelijkheden op de tweedehands markt.

2. Ruil je oude console in Bij sommige gamewinkels, waaronder GameMania, kun je een oude console inleveren voor korting op je PlayStation 5. Helaas doet de winkel geen uitspraken over hoeveel je ervoor terugkrijgt: dat hangt waarschijnlijk van meer factoren af dan alleen maar welke console je inlevert. Het is wel de moeite om eens bij je lokale gamewinkel langs te gaan (of op te bellen) en je mogelijkheden te bespreken. Het voelt soms moeilijk om een console waar je zoveel plezier op hebt gehad weg te doen, maar geloof ons: als je eenmaal die PlayStation 5 hebt, is er heel weinig reden om er nog een PlayStation 4 naast te houden. En we durven zelfs te stellen: om er nog een Xbox Series X op na te houden, want daarop zijn nu eenmaal weinig ultra-exclusieve games te spelen.

3. Koop hem voor 21 juli via de PlayStation-winkel Op direct.playstation.com, de officiële winkel van Sony, kun je tot 21 juli terecht voor een PlayStation 5 met een vrij fijne korting. De korting geldt sinds 7 juli en houdt in dat de je PlayStation met disk drive voor 75 euro minder kunt kopen dan normaal. Daarbij komt hij uit op 475 euro. Er gaan echter ook enkele retailers mee, die hem zelfs nog iets goedkoper aanbieden (al fluctueert dat wel eens), maar we hebben hem op GameMania gespot voor 464 euro en op Bol.com voor 469 euro. Dat is toch weer maaltijd (of misschien wel twee) die je bespaart. Na de actieperiode kost het apparaat weer de officiële prijs van 550 euro, dus als je hem overweegt en je wil hem toch nieuw aanschaffen zonder poespas, dan is dit je moment. En wie weet kun je de inruilactie van GameMania wel combineren en je console helemaal voor een prikkie kopen (maar of deze acties samen gelden, dat zal je even bij je lokale winkel moeten checken).