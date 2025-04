1 op de 5 Japanse jongeren kon vaste lasten niet betalen door games

Waarom doen mensen dan toch zoveel in-game aankopen? Daar zijn meerdere redenen voor. Een hoofdreden is om stoer te doen: een mooie outfit voor je personage en iedereen online ziet dat dan. Het is net als een mooie auto rijden in het echte leven: toch even laten zien wat je hebt. Maar ook willen mensen het persoonlijker maken en zichzelf uiten, zoals mensen vaak ook hebben met kleding. Je stijl laten zien, een stukje identiteit: dat is voor sommige mensen belangrijk. En eerlijk is eerlijk, het is ook wel leuk om personages die er anders allemaal hetzelfde uitzien te veranderen.

Pay to win

Een grote reden, zoals de Japanners ook zeggen, is dat je door te betalen een voordeel hebt in het spel. Iets waar veel mensen een hekel aan hebben, want dat wordt ook wel ‘pay to win’ genoemd. Daarnaast heb je in Japan ook veel lootboxes in games, die je in Nederland minder hebt omdat we andere regelgeving hebben. Lootboxes worden hier gezien als gokken, want je betaalt voor iets waarvan je niet weet wat je krijgt. In andere landen zijn dit soort regels er doorgaans niet, waardoor je dit soort ‘grabbeltonnen’ wel in games hebt. En dat heeft zo zijn effect, zo blijkt wel uit deze Japanse twintigers.