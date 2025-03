Hoe Tokio zich wapent tegen natuurrampen

Aardbevingsbestendige technologieën en de lessen van 1923

Japan heeft al eeuwenlang ervaring met aardbevingen, maar de Grote Kanto-aardbeving van 1923 was een keerpunt. Met 100.000 doden en verwoeste infrastructuur werd het duidelijk dat er strengere bouwvoorschriften nodig waren. Sindsdien heeft Tokio de meest geavanceerde aardbevingsbestendige technologieën ter wereld ontwikkeld.

Een van de meest iconische voorbeelden is de TOKYO SKYTREE, voltooid in 2012. Deze 634 meter hoge toren is gebouwd met een centrale gewapende betonnen kernkolom, geïnspireerd op traditionele Japanse pagodes. De toren is bestand tegen aardbevingen met een kracht van 7 op de Japanse schaal, dankzij geavanceerde olie-dempers die trillingen absorberen.

Moderne wolkenkrabbers in Tokio gebruiken soortgelijke technologieën, zoals seismische isolatie en trillingsdempers, om schade en instortingen te voorkomen bij een zware aardbeving.