China zet AI in om aardbevingen te voorspellen

China is begonnen met testen van een nieuw systeem waarbij kunstmatige intelligentie (AI) wordt gebruikt om seismische activiteit in de zuidwestelijke provincies Yunnan en Sichuan te meten.

Seismische gegevens



Het volledig geautomatiseerde systeem, dat is ontworpen om enorme hoeveelheden seismische gegevens te verwerken, versnelt naar verwachting het voorspellen van aardbevingen. Een rapport gepubliceerd op woensdag door Science and Technology Daily, de officiële krant van het Chinese ministerie van wetenschap en technologie zegt dat voorspellingen worden gemaakt op basis van vastgestelde bronparameters.

Het systeem moet de huidige methoden zal vervangen, waarbij er een professional nodig is om aan de algoritmen te werken en bepaalde aardbevingsparameters zoals epicentrum, grootte, tijd en diepte handmatig te berekenen op basis van seismische golven.

De tests markeren nieuwe inspanningen om AI-technologie toe te passen in China, de op één na grootste economie ter wereld en de locatie van enkele van de meest dodelijke aardbevingen in de wereldgeschiedenis. De Tangshan-aardbeving in 1976 in de provincie Noord-Hebei was een beving met een kracht van 7,6 die leidde tot de dood van ten minste 242.000 mensen.

China's meest recente seismische ramp was de aardbeving van Sichuan in 2008 met meer dan 87.000 doden.

Nieuwe technologie



De nieuwe technologie is ontwikkeld door de University of Science and Technology of China en de China Earthquake Administration. Zij sluiten nu een zesjarig onderzoeksproject af met een eenjarige pilot.

Met de toepassing van AI hopen de autoriteiten sneller te kunnen reageren op aardbevingen door bijvoorbeeld kerncentrales af te sluiten, treinsnelheden aan te passen en reddingsoperaties te initiëren, aldus het rapport.

China streeft ernaar om tegen 2030 een wereldleider te zijn op het gebied van kunstmatige intelligentie.

[Fotocredits © Petrovich12 - Adobe Stock]