​Nieuw rapport: China verslaat binnen vijf tot tien jaar de VS op het gebied van AI

De VS is de onbetwiste leider in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI), maar in het huidige tempo zal China de VS binnen vijf tot tien jaar inhalen. Dat staat in het Global AI Index rapport dat deze week gepubliceerd door Tortoise Intelligence.



AI-capaciteiten



De index, die 54 landen rangschikt op basis van hun AI-capaciteiten, onderzocht zeven deelgebieden gedurende 12 maanden: arbeidspotentieel, infrastructuur, operationele omgeving, onderzoek, ontwikkeling, overkoepelende overheidsstrategie en beschikbaar kapitaal.

De VS domineert vooralsnog de meerderheid van alle indices. Het ontving een score van 100, bijna twee keer zo hoog als de nummer twee China met 58.3. Vooral op het gebied van onderzoek, arbeidspotentieel en financiering scoorde de Amerikanen goed. Het VK, Canada en Duitsland staan op de 3e, 4e en 5e plaats respectievelijk.

Hong Kong staat op de 25ste plaats en scoort relatief goed voor infrastructuur, maar scoort minder goed qua operationele omgeving. Singapore staat op de 7e plaats en doet het goed op het gebied van arbeidspotentieel, maar minder goed op de operationele omgeving.

Technologie voor de toekomst



AI wordt gezien als een bepalende technologie voor de toekomst. AI heeft het potentieel heeft om allerlei industrieën te transformeren, van financiële dienstverlening tot transport. Daarmee is AI verworden tot een nieuw strijdtoneel voor landen die strijden om toekomstige economische invloed en macht.

Het aantal AI-bedrijven wereldwijd is in vier jaar verdubbeld en er worden op dit moment circa 20.000 technologieën op basis van AI ontwikkeld, variërend van zelfrijdende auto's tot medische algoritmen. Er zijn sinds 2015 meer dan 10.000 AI-bedrijven opgericht die hoofdzakelijk draaien op durfkapitaal. Daarmee is volgens Tortoise Capital zo’n US $ 37 miljard gemoeid.

[Fotocredits © santiago silver - Adobe Stock]