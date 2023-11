Zo voorkom je dat je iets online bestelt dat nooit aankomt

Denk aan een gratis proefpakketje waarbij je je gegevens eigenlijk verkoopt, artikelen die je morgen in huis wil hebben, maar pas na maanden binnenkomen, en natuurlijk producten die helemaal niet komen of een erbarmelijk slechte kwaliteit hebben. Je kent het misschien wel van Instagram, van die leuke t-shirtwinkels, maar als je er bestelt blijkt het een Chinees bedrijf te zijn. Op zich niks mis mee, maar wanneer de t-shirts er eindelijk zijn, merk je dat de prints heel goedkoop zijn en bovendien niet scherp. Toch jammer.

Consumentenorganisaties spreken zich deze week uit over fraude bij webshops. Volgens de nieuwe campagne is het risico zeker rond de feestdagen steeds groter dat je wordt opgelicht. Reden voor de consumentenorganisaties om een campagne te starten: ‘Eerst checken, dan bestellen’. Het is niet de meest catchy slagzin, maar het komt met allerlei video’s (die je in dit artikel kunt bekijken) om je wat bewuster te maken van de problemen waar je bij het online shoppen tegenaan kunt lopen.

Kun je voorkomen dat je dat overkomt? Wel, die consumentenorganisaties hebben er de afgelopen jaren onder andere voor gestreden om te zorgen dat het niet meer mag dat er nepreviews worden geplaatst. Ongetwijfeld gebeurt het nog steeds wel, maar als je meerdere websites met reviews checkt, dan is de kans tenminste groter dat je een wat beter en ietwat betrouwbaar plaatje krijgt van een bepaald product of een bepaalde webwinkel. Want dat is het ook: kijk niet alleen naar reviews van het product, maar ook van de webwinkel: hoe zijn de ervaringen?

Kosten voor retoursturen

Check ook andere zaken, zoals wat het kost om iets retour te sturen. We zijn met veel bedrijven in Nederland erg verwend: vaak kost verzenden niets, en retoursturen ook niet, maar er zijn bedrijven die het ten eerste een hele administratieve rompslomp maken om iets te retourneren, naast dat er hoge kosten bij komen kijken. Check dit voordat je bestelt, want anders zit je met de gebakken peren. Kijk ook hoe makkelijk de klantenservice bereikbaar is, want sommige webwinkels geven ineens niet meer thuis nadat het geld binnen is.

Natuurlijk is er ook een stukje: is het te mooi om waar te zijn, dan is dat waarschijnlijk ook zo. Of je nu op Marktplaats tweedehands een PlayStation 5 wil kopen of een vintage designerkledingstuk bij een online winkel: als iets echt een heel diepe aanbieding is, dan klopt dat dus waarschijnlijk niet en word je voor de gek gehouden. Er wordt online enorm veel gefraudeerd en de politie krijgt daar lang niet altijd een melding van. Mensen schamen zich ook een beetje als ze erin trappen. Stom natuurlijk, want door het niet uit te spreken zorg je dat andere mensen dit ook mee kunnen maken.