Zo maak je je klaar voor je festival met JBL Tour-gadgets

De festivalzomer is al lekker bezig en we hopen natuurlijk dat het weer goed blijft en er niet te veel afzeggingen zijn. Heb jij tickets voor je volgende Rock- of Dance- festival al in de pocket? Of misschien heb je een heel andere muzieksmaak: dat maakt niet uit, met JBL Tour-gadgets maak jij je klaar voor elk festival.



De Tour-gadgets van JBL zijn er voor mensen die houden van goed geluid: die muziek hoog in het vaandel hebben staan en die willen investeren in een mooie gadget om veel langer dan een festivalzomer van te genieten. Je moet immers ook nagenieten van die mooie zomer, als je straks de bladeren weer van de bomen ziet vallen. Zo ver is het echter nog lang niet: er liggen nog veel toffe festivals in het verschiet. Hoe gebruik je deze nieuwe audiogadgets van JBL nou op en top om je voor te bereiden op de mini-concerten die je allemaal gaat zien? We hebben daar wel een idee bij.

JBL Tour Pro 2 True Wireless

Tidal, Spotify, Apple Music: genoeg streamingdiensten die de muziek van je favoriete artiesten ofwel hebben, of kunnen afspelen op basis van mp4’s op je smartphone. Met de JBL Tour Pro 2 True Wireless kun je bovendien makkelijk door playlists heengaan, want deze oordopjes zitten in een case met een schermpje. Dat schermpje is touchscreen en dat betekent dat je als je een nummer zat bent, gewoon op skip kunt drukken: door naar het volgende. Ideaal als je wil weten welke artiesten van het festival je wil zien of niet: je kunt zonder te hannesen met je telefoon door de festivalplaylist heengaan en bedenken welke muzikanten je tijd waard zijn. Ook leuk: het 1,45 inch led-scherm kan ook foto’s laten zien, dus bijvoorbeeld een plaatje van de speeltijden, zodat je weet wanneer je paraat moet staan op je festival. En wil je gewoon lekker slapen in je tent ’s avonds? Dan kun je de oordopjes gebruiken voor noise cancelling: dan houd je al die schreeuwers, snurkers en vroege vogels ver bij je schoonheidsslaapje vandaan. Zijn deze oordopjes een betere festivalgadget dan wat dan ook? Wij denken dat ze vrij dicht in de buurt komen van de smartphone qua handigheid op het festivalterrein.

Tour ONE M2

Liever niet iets in je oor, maar op je hoofd? Met een hoofdtelefoon maak je vaak echt een statement als muziekliefhebber, naast dat ze door veel mensen als comfortabeler worden gezien. Ook sluiten ze het oor vaak goed af, waardoor je al een soort natuurlijke noise cancellation hebt. JBL Tour One M2 heeft daar bovenop nog True Adaptive ANC-technologie die zich aan verschillende omgevingen aanpast. Wil je in de trein onderweg naar het festival in stilte zitten, dan begrijpt hij dat, want hij hoort de herrie om je heen. Zit je echter bij het inpakken thuis even te genieten van de artiesten die je dat weekend allemaal gaat zien, dan s ANC waarschijnlijk een stuk minder hard nodig. Of luister je onderweg naar je kampeerplek naar de artiest die je straks gaat zien, en vraagt iemand iets aan je? Dan kan de koptelefoon overschakelen naar Ambient Aware-modus en kun je een gesprek voeren (en ook horen), waarbij de muziek en noise cancellation weer aangaat als het gesprek voorbij is. Op een festival heb je natuurlijk niet zoveel mogelijkheden om je telefoon of andere gadgets op te laden, maar dat hoeft ook niet: Tour One M2 gaat 50 uur mee, of 30 uur als je noise cancellation aan hebt.

Ruimtelijke audio

Beide gadgets maken gebruik van spatial sound, waardoor het ook tijdens het luisteren lijkt alsof je op de meest ideale plek in de tent staat om jouw favoriete artiest te beluisteren. De ruimtelijke audio zorgt ervoor dat het geluid veel rijker lijkt, in tegenstelling tot het wat plattere geluid dat je waarschijnlijk gewend bent. Zo is je audiobeleving weer heel anders, maar dus wel meer alsof de artiest a la Ant-Man is gekrompen en in je hoofd is gekropen om je van de beste versie van zijn of haar muziek te voorzien.

JBL Tour Pro 2 is nu beschikbaar voor 249 euro. Voor JBL Tour One M2 geldt een adviesprijs van 299 euro en ook die is nu beschikbaar.