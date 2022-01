​Zo lukt het Apple om 3 biljoen dollar op de beurs te doen

Het is geen enkel ander bedrijf ooit gelukt: 3 biljoen dollar waard zijn op de beurs. Apple wist het gisteren voor elkaar te boksen, al was het niet veel later weer onder de 3 biljoen gezakt. Het blijft een bizar bedrag, zeker aangezien het een jaar geleden geschiedenis schreef door 2 biljoen dollar waard te zijn. Zo heeft Apple dat voor elkaar gebokst.

Tim Cook Met chiptekorten, Epic-rechtszaken en horrorverhalen over fabrieksmedewerkers zou je denken dat het Apple helemaal niet zo voor de wind zou gaan, maar niets is minder waar. Apple doet het op de beurs beter dan ooit tevoren en dat moet goed voelen voor Tim Cook, de CEO die het stokje tien jaar geleden van de legendarische Steve Jobs overnam. De belangrijkste redenen voor het enorme succes van Apple zijn niet eens de producten waar het ooit allemaal mee begon. Macbooks en iMacs doen het goed, maar inmiddels is de Chromebook steeds meer aan terrein aan het winnen, zeker omdat het een voordelige laptop is die je sneller ‘even’ koopt als een pandemie uitbreekt dan een Macbook met een startprijs van meer dan 1.000 euro.

iPhone en iPad Apple moet het vooral hebben van de iPhone en iPad. De smartphones en tablets zijn mede dankzij de zelfgemaakte chips van Apple enorm populair. In principe zijn ze dat al sinds de aankondiging, maar dit is alleen maar gegroeid. Er zijn nog nooit bedrijven geweest die 3 biljoen dollar wisten te behalen op de beurs, maar wel 1 biljoen: Amazon, Microsoft, Alphabet (van Google) en Tesla. Niet dat Apple geen last heeft van het chiptekort. Uit de cijfers van het vierde kwartaal bleek dat het 6 miljard dollar misliep in het vierde kwartaal van 2021 door onder andere het chiptekort en vertragingen in de fabrieken. Desondanks waren de cijfers die het rapporteerde skyhigh: er werden 47 procent meer iPhones verkocht dan hetzelfde kwartaal in 2020. iPadverkopen zijn 21 procent omhoog geschoten, jaar over jaar.

Apple hardware Apple weet zulke successen te behalen door meerdere redenen. Het herkenbare logo helpt: je ziet het veel in het straatbeeld, maar denk bijvoorbeeld ook aan de klantenservice die wordt geroemd om zijn servicegerichtheid en het opvallende design van de producten van Apple. Juist omdat het bedrijf veelal zijn eigen hardware maakt, kan het dit heel goed op elkaar laten aansluiten en dat zorgt voor goede producten die wereldwijd populair zijn. Wat daarnaast helpt is dat Apple altijd een heel duidelijke koers heeft gevaren. Het is altijd duidelijk wat de missie is van het bedrijf. Het houdt het eenvoudig, want om Steve Jobs te quoten: “Innovatie is nee zeggen tegen 1.000 dingen”. Vandaar dat je Apple over het algemeen niet snel ziet meegaat in de trends van het moment: er is bijvoorbeeld geen vouwtelefoon, terwijl alle andere merken daarmee volop experimenteren.

Niet altijd de eerste Het is niet altijd de eerste met producten, want er waren andere MP3-spelers voor iPod, andere aanraakschermtelefoons voor iPhone en andere tablets voor iPad, maar Apple maakt een heel bewuste keuze voor welke nieuwe innovatie het kiest, in plaats van dat het in zeven sloten tegelijk loopt. Zoveel focus blijkt een succesverhaal, al helpt het ook dat Apple nu eenmaal zo groot is en enorm veel macht heeft. Het zal ongetwijfeld ook helpen dat Apple van alle apps in de App Store 30 procent mag innen, omdat apps niet hun eigen betaalsysteem mogen hanteren. Het zijn allemaal slimme zetten (al vinden sommige mensen het te veel een monopolie) die het bedrijf 3 biljoen dollar waard maken. Je zou bijna vergeten dat het 25 jaar nog alle zeilen moest bijzetten en zelfs gered moest worden van de ondergang.