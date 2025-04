Waarom Kickstarter-projecten waarschijnlijk duurder worden

Duurdere Kickstarters

Waarom jouw Kickstarter-projecten duurder zullen worden? Waarschijnlijk zullen anderen ook de ‘uitsmeermethode’ gaan toepassen die we nu kennen van Sony: veel mensen vinden het dan lullig voor Amerikanen dat zij meer moeten betalen en spreiden het liever over meer mensen zodat uiteindelijk het product niet heel onbetaalbaar en daardoor onaantrekkelijk wordt. Uit angst dat Kickstarter-uitvinders straks helemaal geen klanten meer hebben in de Verenigde Staten zullen ze waarschijnlijk voor iedereen hun producten iets duurder gaan maken.

Maar, wat als iemand een project heeft gebackt maar niet zit te wachten op nog eens een naheffing? Ze kunnen dan contact opnemen met de bedenker van de Kickstarter. Zo kunnen ze bijvoorbeeld veranderen hoeveel geld ze toezeggen of hun geld terugkrijgen (en krijgen dan uiteraard ook het product niet). Het betekent overigens niet dat alle Kickstarter-uitvinders allemaal hun prijzen omhoog gooien: er zijn er ook bij die zeggen dat ze geen extra tarieven gaan rekenen. Peak Design bijvoorbeeld, maar dat heeft met zijn Roller Pro-koffer ook al 13 miljoen dollar gekregen, dus daarbij is zo’n beslissing nemen waarschijnlijk makkelijker.

Het zal waarschijnlijk wel even duren voordat Kickstarter-producten echt duurder worden, maar houd er wel rekening mee dat dat wel gaat gebeuren. Als het goed is hebben we vooralsnog geen last van naheffingen via de Tariff Manager, maar op de lange termijn zullen we zeker wel iets gaan merken van prijsverhogingen, en dan helaas niet alleen op Kickstarter.