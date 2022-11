​Tech-schoencadeautjes voor minder dan 10 euro

Nu bedrade oordopjes weer helemaal terug zijn van weggeweest is dat zeker voor kinderen die graag muziek luisteren een leuk cadeau, of grote kinderen die graag bellen in de auto. Het voordeel van dit type oordopje is dat je hem niet hoeft op te laden en dus meteen kunt gebruiken: al heb je wel een apparaat nodig met een 3,5mm-poort (of een verloopkabeltje met een USB-C uiteinde). Je hebt al oordopjes van Sony of Philips voor minder dan 10 euro.

Sinterklaas is weer gearriveerd: ondanks het drama met de pakjesboot die als een ware Titanic naar de bodem van het water zonk heeft de goedheiligman het toch weer voor elkaar gekregen om met zijn paardje veilig en wel aan wal te stappen. Voor het pakjesavond is op 5 december, hopen veel kinderen eerst nog dat de goede Sint iets in hun schoentje stopt. Deze tech-schoencadeautjes van onder de 10 euro zijn leuk voor grote en kleine kinderen.

Popsockets zijn er in allerlei uitvoeringen en je kunt er dan ook leuk een zoeken die perfect bij iemand past. Met een Popsocket kun je je telefoon wat makkelijker vasthouden en veel mensen spelen met het dingetje door hem steeds uit te trekken en weer tegen de telefoon aan te klikken. Plus, omdat je er allerlei plaatjes op kunt laten printen (of al voorgeprint kunt kopen), is het ook een manier om een telefoon persoonlijker of herkenbaarder te maken.

Slimme lamp in multicolor



De smarthomerage is inmiddels ook steeds beter bekend bij kinderen en hoe leuk is het om ze hun eigen smarthomegadget te geven? Door een slimme lamp te kopen in multicolor, kunnen ze op hun eigen kamertje zelf instellen welke kleur de lamp moet zijn. Zo kunnen ze bijvoorbeeld groen doen als je binnen mag komen, maar rood als ze even alleen willen zijn. Of de lamp gewoon aanpassen aan wat zij vinden passen bij hun kamer natuurlijk. Het voordeel van een goedkope slimme lamp in multicolor is dat er vaak geen smarthomehub nodig is (bijvoorbeeld bij die van de Action) en dat ze binnen een minuut zijn geïnstalleerd.

Draadloze oplader

Er is niet veel keuze in het prijssegment onder de 10 euro, maar je kunt zeker draadloze opladers voor je telefoon vinden voor dat bedrag. Let wel op dat de ontvanger wel een telefoon heeft (of oordopjes) die kunnen opladen met Qi-technologie, want anders heeft het geen zin. Het is een leuke gadget om te hebben en die je USB-C-poort een beetje spaart, naast dat mensen dit soort dingen meestal niet snel voor zichzelf kopen omdat ze immers al een gewone lader hebben.