Tien manieren om je merk met merchandise groot te maken

Een USB-stick of een keycord zijn het allang niet meer. Er zijn veel nieuwe, toffe manieren om je merk aan de man te brengen. Met deze tien producten komen jij en je merk goed beslagen ten ijs. Plus iedereen die deze wannahaves gaat gebruiken.



Bluetooth-speaker

Het is een investering, maar Bluetooth-speakers zijn een veelgeziene zomergadget waarvan mensen echt blij worden. Ze kunnen er hun muziek mee afspelen en leggen hem in het gras, waardoor iedereen hem ziet. Je kunt bij vrij grote merken je logo op de speaker laten bedrukken.

Een tof t-shirt

Gewoon t-shirts bedrukken met je logo is natuurlijk een optie, maar mensen gaan pas echt met je merk lopen als het t-shirt er óf heel stijlvol uitziet, óf heel grappig is. Verzin dus een leuke grap, eventueel in lijn met de producten die je biedt, en laat een ontwerper daar een grappig cartoonesk of ander design van maken. Een tof shirt doe je toch eerder aan dan slechts een gigantisch merk.

Draadloze lader

Steeds meer telefoons kunnen draadloos laden en je kunt draadloze laders laten bedrukken met je eigen logo. Wederom is dit een gadget waar mensen ook echt iets aan hebben en het voordeel is dat mensen zo’n lader vaak op hun nachtkastje in huis zetten, waardoor je logo ongeveer elke dag wel wordt gezien.

Thermosfles

Doppers zijn niet voor niets zo populair: het is een trend om aan je gezondheid te denken en daar hoort een flesje water bij. Wil je het nog luxer aanpakken, dan kies je voor een thermosflesje met je logo erop. Zo kunnen koffie-addicts en theeleuten ook de trein, de auto en het kantoor in met je merk.

Heuptas

Een trend die we op veel festivals zien, en die mede kracht wordt bijgezet door restricties op het gebied van tasgrootte op festivals, dat zijn heuptassen. Je kunt ze als een soort schuine schoudertas dragen, maar ook gewoon om je heup. Portemonnee erin, ID erin, paracetamol erin, telefoon, blarenpleisters, sleutels en natuurlijk festivalmuntjes. Perfect om klein je logo op te laten drukken, zodat je bedrijf bij alle festivals aanwezig is.

Popsocket

Een popsocket is een klein rond cirkeltje voor op de achterzijde van je telefoon. Hiermee heb je wat extra houvast, naast dat je je telefoon kunt neerzetten mocht je iets willen kijken. Het biedt net even wat meer grip en dat is handig. Veel bedrijven kiezen ervoor een popsocket te laten bedrukken, maar weinig bedrijven maken er een tof design van waarmee mensen ook daadwerkelijk willen rondlopen. Doe jij dat wel, dan is jouw bedrijfspopsocket waarschijnlijk een veelgeziene gast op smartphones.

M&M’s

Iedereen kent wel iemand die van chocolade houdt en M&M’s zijn een icoon: hoe tof is het om je logo te laten bedrukken op deze bekende chocoladebolletjes? Het is kleurrijk, het ziet er leuk uit om te geven en is ook nog lekker om te krijgen.

Powerbank

Het is met de huidige telefoons en de zon moeilijk om het een dag vol te houden met je batterij. De helderheid van het scherm moet flink omhoog om leesbaar te blijven in de zomerzon en dan gaat het nog harder. Slim dus om een powerbank mee te nemen. Waar veel oude powerbanks nog werken met USB, zijn er moderne exemplaren die ook van USB-C naar USB-C werken. Een modern hebbeding waar je zeer goed een logo op kwijt kunt.

Oordopjes

In de huidige maatschappij zijn oordopjes niet weg te denken uit het straatbeeld. Of je er nu mee wil bellen in de auto, muziek luisteren in het park of een videomeeting wil houden in je thuiskantoor: oordopjes zijn enorm handig. Het is een wat subtielere gadget voor je merk, maar wel eentje die mensen -bij goede kwaliteit- dankbaar zullen gebruiken.

Sokken

Een wat minder techie trend is die van sokken. De Happy Socks zijn niet aan te slepen en je kunt met je eigen bedrijf ook sokken laten maken die qua design op deze sokken lijken: vrolijke kleurtjes, een zichzelf herhalend patroon en natuurlijk ergens je logo erbij. Sokken komen altijd goed van pas.

Natuurlijk zijn er nog meer dingen te bedenken om van je logo te voorzien, maar deze tien items passen helemaal binnen de huidige markt. Veel succes met ontwerpen!