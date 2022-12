Super73-eigenaren boos: door update niet harder dan 25 km per uur

Een erg nare verrassing voor Super73-eigenaren. Door een update is het niet meer mogelijk om 45 kilometer per uur te gaan met de bijzondere e-bike. De ene na de andere klant zegt zijn geld terug te willen, omdat het bedrijf nu een mogelijkheid verwijderd die werd beloofd tijdens de aankoop.

Super73-update

Normaliter is het op een Super73 mogelijk om 45 kilometer per uur te rijden op het ding. Het is slechts een kwestie van een optie aantikken in de app en je bent zover. Het mag op de Nederlandse weg officieel niet: je mag maar 25 kilometer per uur zonder kenteken, maar hier en daar werd de functie natuurlijk wel gebruikt. Een Super73 heeft zelfs een duimgas, waardoor je zonder trappen puur op electriciteit keihard over het fietspad kunt scheuren.

Het is dus eigenlijk een verkapte brommer. Nou ja: was. De fietsen zijn niet meer in de ‘unlimited modus’ te zetten door een update in de EU. Het gaat om een serverside-update en dat betekent dat je er niet zomaar onderuit komt. Althans: er is een workaround voor mensen met een iPhone. Die kunnen hun internet uitschakelen en op die manier zorgen dat de fiets die andere modus kan blijven gebruiken. Voor Android-gebruikers geldt die workaround niet, omdat zij internet nodig hebben om met de fiets te verbinden.