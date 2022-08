Snapchat stopt met het maken van de drone die je volgt

Snapchat is niet alleen bekend van het social medium, het maakt ook allerlei gadgets. Denk aan de Spectacles-bril met camera’s, maar ook Pixy. Pixy is de drone die je volgt. Hierdoor kan hij op eigen houtje foto’s en video’s maken. Echter zal Snapchat er geen vervolg aan geven.

Het nieuws komt wel erg snel na de release van de gadget. Pixy kwam in april dit jaar uit. Het is een grappige, gele en vrij kleine drone die echt bedoeld is om dichtbij je te blijven. Hij is 13 centimeter in diameter en 3 centimeter dik: een echte mini-drone dus, die dan ook vooral bedoeld is voor leuke beelden binnen je bereik, in plaats van dat hij gigantisch hoog de lucht in kan zoals de gemiddelde DJI-drone. Het was echt bedoeld om spectaculaire beelden van jezelf van dichtbij te maken.

Die video’s en foto’s worden vervolgens automatisch naar je telefoon gestuurd, zodat je er Snapchat-berichten mee kunt maken, Snaps dus. Echter komt daar binnenkort een einde aan. Er worden geen nieuwe Pixy’s meer ontwikkeld, schrijft The Washington Post . De reden hiervan is niet dat Snapchat het niet meer wil, want het heeft het zelfs al eens laten vallen, dat het dat plan wel had. Het komt door de slechte economische omstandigheden.

Snapchat

Je kon het apparaatje opladen en er dan 5-8 vluchten mee door, waarbij de maximum snelheid van de drone 68 kilometer per uur is. Er zit dus wel degelijk power in. Hij kan bovendien hoog vliegen: maximaal 120 meter hoog, maar met zijn lichte gewicht is hij niet per se tegen de gemiddelde Nederlandse windvlaag bestand.

Pixy is alleen verkrijgbaar in de Verenigde Staten en Frankrijk, maar Snapchat waarschuwt vast dat dit nog is tot de voorraad op is. Het is overigens geen enorm goedkope drone: je bent er alsnog 230 dollar aan kwijt. Misschien dat het hierdoor ook niet het succes blijkt te zijn geworden dat Snap hoopte: DJI Tello-drones zijn goedkoper. Het is niet een tegenvaller die Snap kan gebruiken: het gaat namelijk niet heel lekker met het bedrijf en dat heeft toch wel weer te maken met vooral het social media-gedeelte.

De kwartaalcijfers vielen tegen, mede doordat de advertentie-inkomsten achterblijven. Dat heeft volgens Snap weer alles te maken met de nieuwe privacyregels die Apple op iOS heeft geïntroduceerd. Iets waar Facebook eerder ook al naar verwees toen het tegenvallende inkomsten meldde. Hoe dan ook is het spijtig om te zien dat Snap deze hardwarestap vooralsnog even overslaat. Het heeft qua software (en dan vooral augmented reality) juist een enorm vooruitstrevende blik. Hopelijk zien we daar binnenkort weer meer van, zeker nu het Snapchat+-abonnement is geïntroduceerd.