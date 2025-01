Slimme brillen zijn een hot item op Kickstarter

Kickstarter is nog altijd de plek waar mensen met een uitvinding die ze ook daadwerkelijk willen uitbrengen kunnen pronken. Dat natuurlijk niet alleen: ze willen ook geld bij elkaar verzamelen om die droom te verwezenlijken. Wat blijkt? Slimme brillen zijn het helemaal.

Google Glass

We denken al snel terug aan de Google Glass uit 2013. Het was een slimme bril met gewone glazen waaraan een camera was bevestigd. Die camera, daar vonden mensen destijds wat van. Nu blijkt dat Google zijn tijd vooruit was. Toen Facebook zijn samenwerking met Ray-Ban begon, toen Snap met zijn Spectacles kwam, dat was 8 jaar later in 2021, had niemand nog moeite of behoefte om mensen Spectacle-idiots te noemen of iets, zoals de dragers van Google Glass glassholes werden genoemd.

De wereld is anno nu veel meer gewend aan social media, aan regelmatig in de achtergrond staan van andermans filmpjes en selfies. Er zijn ook meer jongeren bijgekomen die niet anders gewend zijn dan alles online te delen. Geen wonder dus dat deze brillen met camera’s worden geaccepteerd. En zeker met de opkomst van kunstmatige intelligentie die een nog slimmere assistent kan verzorgen, is het ook voor serieuzere doeleinden nu een aantrekkelijke optie.