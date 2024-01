Sharp KS2: een robuuste en stijlvolle e-step

De populariteit van e-steps (of e-scooter zoals Sharp hem beschrijft) is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dit ondanks de moeizame manier waarop wij in Nederland omgaan met het goedkeuren van het gebruik.

Officieel zijn alleen e-steps waarbij een stepbeweging moet worden gemaakt nu toegestaan. Het is eigenlijk de wereld op zijn kop want ervaring leert dat die step beweging eerder gevaarlijker is dan wanneer je je concentreert op de omgeving terwijl je op een e-step staat.

De perfecte oplossing voor het last-mile probleem

Een ander punt is dat juist een e-step een perfecte oplossing is voor het last-mile probleem. Misschien niet voor iedereen even vanzelfsprekend, maar het gaat over het gebruik van transport na het gebruik van het primaire vervoersmiddel (auto, bus of trein). Specifiek voor een afstand die net te lang is om te wandelen of omdat stadscentra zijn afgesloten van verkeer. Ook dan kan een e-step heel handig zijn.

E-steps zijn daarbij energiebesparend en zijn een ideale vervanger voor een elektrische scooter of de niet altijd handige opvouwbare fiets. Hij is daarbij voordeliger dan het openbaar vervoer en is makkelijk in het dagelijks gebruik. Ze zijn er inmiddels in vele soorten en maten en als consument is het niet eenvoudig kiezen. Het gaat te ver om ze ook allemaal te ervaren. Sharp, misschien niet het eerste merk dat je direct weet te verbinden met een e-step komt naar de markt met twee opvallende nieuwe modellen en wil hiermee inspelen op wereldwijde e-mobiliteitstrend.

Sharp KS1 en KS2

Het technologie en elektronicabedrijf heeft afgelopen zomer de KS1 AEUB en de KS2 AEUB geïntroduceerd. Beide e-steps ogen niet alleen goed dankzij het minimalistische en strakke ontwerp, ze zijn ook robuust. En dat is bij het gebruik direct merkbaar. Met een gewicht van respectievelijk iets meer dan 14,5 kg en 18,8 kg zijn ze hierdoor ook nog eens makkelijk te vervoeren.

De verschillen tussen beide e-steps zijn minimaal maar wel relevant. Beide hebben een USB oplaadpoort en een maximum draagvermogen van 120 kg. De echte verschillen zitten in de wielen en de accu. De KS1 heeft 8.5 inch honingraatbanden tegenover 10 inch pneumatische banden op de KS2. En dan maakt nogal wat uit want deze banden zorgen een veel betere stabiliteit van de Sharp.

De batterij in de KS1 is 36V met 6,6Ah, de KS2 heeft een batterij van 36V 10,4Ah. En dat verschil heeft alles te maken met het rijbereik van respectievelijk 25 km en 35 km op een volle accu. Dat moeten we wel nuanceren want natuurlijk speelt het gewicht van de gebruiker ook mee. Meer gewicht betekent meer vermogen.

Veiligheid en IPX4-certificering

Het belangrijkste veiligheidsconcept van de KS1 en KS2 is de dubbele achterwielophanging, die zorgt dat deze e-step uiterst stabiel aanvoelt, ook als het wegdek even minder vlak is. Daarbij spelen bij de KS2 zeker de grotere wielen een belangrijke rol. Standaard zijn de dubbele remmen met zowel een achterste mechanische schijfrem als een extra elektrische rem die de veiligheid van de e-step aanzienlijk verbetert.

De IPX4-certificering garandeert dat je dat de KS1 en KS2 ook bij regen kunt blijven gebruiken en je zonder schade door kleine plassen kunt rijden. Bij gladheid of andere winterse omstandigheden kun je hem beter niet gebruiken. En hoewel het een taboe is in Nederland zouden wij toch iedereen aanraden een helm te dragen. Gewoon voor je eigen veiligheid.