Schattig: Er komt een musical van LEGO Friends

Niet Jenna Ortega, maar Kenny Ortega werkt aan een musical van LEGO Friends. Het is natuurlijk te hopen dat Jenna er wel inzit, want ze zou er geknipt voor zijn en het gaat ook daadwerkelijk om een live-action musical. Niet eentje die de theaters ingaat, maar eentje die je zelf makkelijk kunt bekijken: het wordt een televisiemusical.

LEGO Friends-musical

Het gaat om een musical die zich afspeelt in Heartlake City. Het wordt gefilmd in Londen vanaf augustus en verschijnt in 2026. Waar het verschijnt is nog onbekend. Het gaat over een meisje dat een wereld maakt van LEGO-steentjes en dan op magische wijze naar Heartlake City wordt getransporteerd.

De producent zegt: “Ik weet niet wie er enthousiaster is: mijn familie of ik. Wij zijn een Lego-liefhebbend gezin en het is een enorme eer om deze uitnodiging van de Lego Group te ontvangen om mee te werken aan hun eerste live-action musical. Ik ben ook dolblij dat ik samen met het geweldige team van Final Pixel, koplopers op het gebied van virtuele productie, aan dit project mag werken, en ik vind het fantastisch dat mijn oude creatieve partner Paul Becker ook meedoet.“

Barbie-treatment

Het is afwachten wie erin komen te spelen en of het een wat meer high end musical wordt of juist echt meer een kinderproductie met minder bekende gezichten. We hopen natuurlijk op een volledige Barbie-treatment: inmiddels is LEGO Friends ook al een oudje onder de LEGO-franchises. Het bestaat al sinds 2012.