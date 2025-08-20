Deze 5 nieuwe LEGO-sets geven popcultuur de eer die het verdient

Het is zomer en dat betekent vaak dat LEGO met heel veel nieuwe sets komt. Of ze zijn net uit, of ze komen in september. Dit jaar stelt het Deense plastic blokjesbedrijf niet teleur, want er zijn veel nieuwe, toffe sets geïntroduceerd. Deze vijf gloednieuwe LEGO-sets zijn gebaseerd op populaire bestemmingen en personages uit onze favo series, films en games.

Het piratenschip Going Merry uit One Piece

One Piece is een dikke hit. Dat was het al als manga en anime, toen als game en inmiddels ook als live action-Netflix-serie. Het tweede seizoen wordt al flink gehyped, maar toen we hoorden dat deze set eraan kwam was de hype pas echt. Eerlijk is eerlijk, we vroegen ons wel af wat LEGO zou doen met Luffy: krijgt die buigzame armen? Zo te zien niet, maar hij is wel degelijk aanwezig op de Going Merry, zijn piratenschip dat hij bestiert met bekende Strohoedpiraten, zoals Zoro en Nami, die ook zijn gekrompen tot minifigurevorm.