Deze 5 nieuwe LEGO-sets geven popcultuur de eer die het verdient

Het is zomer en dat betekent vaak dat LEGO met heel veel nieuwe sets komt. Of ze zijn net uit, of ze komen in september. Dit jaar stelt het Deense plastic blokjesbedrijf niet teleur, want er zijn veel nieuwe, toffe sets geïntroduceerd. Deze vijf gloednieuwe LEGO-sets zijn gebaseerd op populaire bestemmingen en personages uit onze favo series, films en games.
One Piece is een dikke hit. Dat was het al als manga en anime, toen als game en inmiddels ook als live action-Netflix-serie. Het tweede seizoen wordt al flink gehyped, maar toen we hoorden dat deze set eraan kwam was de hype pas echt. Eerlijk is eerlijk, we vroegen ons wel af wat LEGO zou doen met Luffy: krijgt die buigzame armen? Zo te zien niet, maar hij is wel degelijk aanwezig op de Going Merry, zijn piratenschip dat hij bestiert met bekende Strohoedpiraten, zoals Zoro en Nami, die ook zijn gekrompen tot minifigurevorm.
De set bevat onder andere een geheim laadruim en Gezocht-posters, met daarnaast een kombuis en een kraaiennest. Het zeil met daarop het bekende logo, maar ook de vlaggen en natuurlijk dat iconische boegbeeld: het is helemaal One Piece. Maar ook een beetje nostalgie: het roept toch herinneringen op voor wie vroeger dat iconische LEGO piratenschip had. LEGO Going Merry (75639) bevat 1376 steentjes en kost 129,99 euro.
Als er iets tot de verbeelding spreekt van comic-fans, dan is het Arkham Asylum wel. Het is het ‘gekkenhuis’ cq de gevangenis van Gotham en daar zitten diverse vijanden van Batman, die hun nieuwe woongebied nog wel eens zonder toestemming weten te verlaten. Het is donker, het is duister, maar in deze LEGO-set biedt dan wel weer een bont gezelschap aan minifigures van alle gekken die Bruce Wayne in superheldenvorm achter de tralies heeft gezet.
De set komt met een indrukwekkende 16 minifigures van onder andere Harley Quinn, The Joker, The Riddler en Catwoman, al zijn wij vooral fan van Poison Ivy en haar botanische collectie. Het toffe is dat deze set zowel prachtig is om neer te zetten als uitnodigt om mee te spelen. Je krijgt er ook een gevangenbusje bij, dus kinderen kunnen daar eventueel lekker mee rondscheuren. Met of zonder geboefte. LEGO Arkham Asylum (76300) bestaat uit 2953 stenen en kost 299,99 euro.
Er bestaat al een setje Brickheadz van de schattigste robotjes van het witte doek, maar Wall-E en EVE hebben nu ook een grotere, levensechte set waarbij Wall-E zelfs de hand van zijn vriendinnetje kan vasthouden. De personages uit de Pixar-film hebben zelfs allebei een bruikbaar vakje in hun lijf, dat we in de film Wall-E ook veelvuldig gebruikt zien worden. Bij EVE om een plant in te bewaren, bij Wall-E om zooi van de vuilnisbelt compacter mee te maken.
Het grappige aan deze set is dat je niet alleen het koppeltje krijgt, maar ook de geërgerde M-O. En, als je goed kijkt is er zelfs nog een vierde personage op te merken: Hal: de kakkerlak. De robots hebben alledrie beweegbare hoofden en armen zodat je ze kunt vormen naar hoe je maar wil. Dit is niet echt een set om mee te spelen, maar om lekker neer te zetten en naar te kijken, net zo lang tot je weer zin het om de film te kijken, die zo langzamerhand steeds meer levensecht wordt. LEGO Wall-E en EVE (43279) bestaat uit 811 stenen en kost 69,99 euro.
Over Brickheadz gesproken: we hadden van Stranger Things al de epische LEGO-set met de Upside Down, maar we misten nog Brickheads van vier belangrijke kereltjes uit de populaire Netflix-serie. Gelukkig krijgen we die op de valreep nu toch nog. Stranger Things mag dit jaar dan op zijn einde lopen na vele seizoenen, mede door deze LEGO-set blijft de serie toch nog even leven. Mike, Dustin, Lucas en Will zijn vereeuwigd als Brickheadz.
Het leuke is dat ze er in eerste instantie misschien wat eenvoudig uitzien, maar stiekem allemaal leuke details hebben. We zien een verrekijker, een walkie talkie, een headset: typisch items die deze jongens gebruiken in de serie, die zich zo medio de jaren ‘80 afspeelt. LEGO Stranger Things Mike, Dustin, Lucas en Will-figuren (40801) bestaat uit 542 stenen en kost 39,99 euro. En geen zorgen, eerder waren er ook al Brickheadz van een LEGO Demogorgon en Eleven, dus onze heldin krijgt ook de eer die ze zeker verdient.
Deze set is op verschillende niveaus een vreemde eend in de bijt, maar dat is de film waarop hij gebaseerd is ook. De verfilming van de musical Wicked is een groot succes en in december zien we daar het tweede en laatste deel van. Fans van de avonturen van Glinda en Elphaba zullen deze LEGO-set met zijn vreemde kleurcombi en het feit dat het een apart ding voor aan de muur is waarschijnlijk wel waarderen. Je kunt bovendien verschillende 3D-elementen bouwen, zoals de bubbel van Glinda en de ontsnapping van Elphaba.
Het is bijzonder hoeveel detail er in deze relatief platte set te vinden is. Er is zelfs nog een geheim vak waar je de schuilplaats van Dorothy en haar bekende Oz-vrienden kunt vinden. Het is een lekker hysterisch ding voor aan de muur, maar dat past helemaal bij alles wat er bij Wicked komt kijken. Hup, de soundtrack aan en lekker meezingen terwijl je zelf de bekende Emerald City nabouwt. LEGO Emerald City Muurkunst (75685) bestaat uit 1518 steentjes en is verkrijgbaar voor 149,99 euro.