Samsung maakt Shortcut Sneaker: schoenen om mee te bellen

Je kunt met het schoeisel bellen, audio laten afspelen en meer, allemaal dankzij je Samsung-telefoon. Samsung Members in Nederland (alleen in Nederland) kunnen tot 9 juli meedoen om te winnen: er bestaan in totaal 6 paren van. Wil je meedoen, dan heb je daarvoor een Samsung Member-account nodig. Die mag overigens ook per direct gemaakt worden: er is niet per se ook een Samsung-gadget voor nodig, je mag ook iPhone-liefhebber zijn en meedoen, al zal bellen met je schoenen dan wel een uitdaging worden.

Samsung-members

Ga naar https://www.samsung.com/nl/members/ en tik op de banner met Win the Shortcut Sneaker, wat om onduidelijke redenen Engels is, terwijl alles verder Nederlandstalig is. Tik op Claim Reward om mee te doen. Vul het formulier in en in de week van 15 juli hoor je of je deze hippe schoenen hebt gewonnen.