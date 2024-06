Een nieuwe editie van het Sprints & Sneakers Festival

Het Sprints & Sneakers Festival is terug voor zijn derde opeenvolgende jaar van succes, op 30 augustus 2024 in Thuishaven, Amsterdam. Na twee achtereenvolgende edities, breidt het thema van dit jaar ‘A New Definition of Growth’ de grenzen van groei en impact verder uit.

In 2023 genoten deelnemers van presentaties door top industrie leiders zoals de oprichter van Dopper en de CMO van Inner Circle, met een spectaculair optreden van De Jeugd van Tegenwoordig als hoogtepunt. Met dit jaar maar liefst 17 top industrie sprekers, waaronder grootheden als Marco Knitel (ex GM Uber, co-founder Check) en Matthijs Schouten (hoogleraar filosofie en ecologie en TedX spreker), belooft Sprints & Sneakers wederom een baanbrekend samenspel tussen congres en festival.

Sprints & Sneakers Festival

Aanvullende top industrie leiders die komen spreken: Marjam Bahari, een vooraanstaande AI expert van Google, zal haar expertise delen over de nieuwste ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie en de impact ervan op groei. Ward van Gasteren, die je meeneemt in hoe ‘growth’ teams tegenwoordig zouden moeten worden ingericht voor de toekomst. Martin van Kranenburg, neemt het publiek mee in het maken van een tweede brein ‘live on stage’. Dat betekent dat het ook zeker aan te raden is om je laptop mee te nemen.

Innovatie en impact centraal: Dit jaar zullen aanwezigen kunnen kiezen uit sessies verdeeld over vier thematische podia: AI, E-commerce, B2B en Impact. Elk podium biedt gerichte inzichten en strategieën die niet alleen gericht zijn op commerciële groei, maar juist waar ‘performance’ gepaard kan gaan met het maken van impact.

Hoewel de headliner van dit jaar nog onder de pet gehouden wordt, zullen bezoekers kunnen genieten van optredens van vier top-DJ’s bekend van grote festivals, wat een garantie biedt voor een onvergetelijke avond.

Voor wie?

Het festival richt zich op founders, C-level leiders en sleutelfiguren van snel groeiende impact bedrijven of bedrijven die juist meer positieve impact willen maken. Deze bedrijven zijn op zoek naar nieuwe groeiperspectieven die verder gaan dan enkel winst. Wanneer ga jij je definitie van groei aanpassen?