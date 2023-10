Growth hacken: waarom dat anno 2023 zo populair is

Growth hacken, het klinkt als iets wat met cybercrime te maken heeft, maar niets is minder waar. Het betekent vooral het slim inzetten van het internet om groei mogelijk te maken. Een trend die al in 2014 vanuit de Verenigde Staten is overgewaaid naar Europa, maar nu relevanter is dan ooit. Waarom? Omdat het idee is dat je door growth hacking hard kunt groeien, zonder dat je daar gigantische marketingbudgetten voor hoeft te hebben.



Growth hacking

Klinkt alsof je heel veel zelf moet doen. Ook dat valt wel mee. Wat je doet, moet je gewoon slim doen. En dat slim doen, daar kan een growth hacking agency je bij helpen. Door middel van data te gebruiken en slimme oplossingen te gebruiken, kun je ook een klein bedrijfje een dijk van een online imago geven. Daarvoor hoef je geen viral gaande campagnes te bedenken die gebaseerd zijn op een gênante vertoning.

Kijk bijvoorbeeld naar Dropbox. De marketingmanager daar gelooft dat uiteindelijk iedereen in het bedrijf een growth hacker kan zijn. Dat hoeft niet bij marketing te blijven, dat kan ook een ontwikkelaar zijn of een data analist. Het gaat om de bestemming: groei, en dan vooral die groei bereiken door te kijken naar de data. Die vertelt je namelijk hoe jij de meeste impact maakt op je publiek. Maar let wel, het werk is nooit af: er is altijd verbetering mogelijk.

Mensen die zeggen: “Ja, dat gaan we niet doen, dat hebben we 8 jaar geleden al geprobeerd”, of “Ja, maar toen we 15 jaar geleden onze site opzetten, hebben we daar bewust voor gekozen, dus dat moet gewoon zo blijven”: dat zijn niet je growth hackers. Het zijn mensen met een groei-mindset, de mensen die in eerste instantie ja zeggen, in plaats van nee. Mensen die graag nieuwe dingen proberen, die uitdagingen en kansen aangaan en vooral: die ook zien.

Een open blik

Geen oogkleppen dus, geen tunnelvisie, maar een open blik. Openstaan voor wat nieuw is en begrijpen dat verandering goed is. Makkelijk? Zeker niet, maar wel gezond. Zelfs mensen die volledig openstaan voor nieuwe dingen, hebben ook altijd een moment van afscheid nemen van het oude, wanneer er iets verandert. Het verschil zit hem ten eerste in hoe ze dit verwelkomen en hoe ze daarmee omgaan. Kunnen ze het naast zich neerleggen?

Misschien vraag je je af hoe je daar als bedrijf baat bij hebt: nieuwe ideeën hoeven niet per se te slagen. Het is iets wat we ook veel grote IT-ers hebben horen zeggen: faal. Experimenteer veel, faal veel, want dan kom je eerder bij de oplossing. Sneller dan dat je eerst maandenlang een plan bedenkt, dat langzaam uitwerkt, enzovoorts. Het is ook meegaan met trends: probeer net als social medium Bluesky eens iets te lanceren wat op basis van uitnodigingen is, of biedt iets gratis aan als iemand het voor het eerst gebruikt en kijk hoe snel de naam van je bedrijf zich als een lopend vuurtje verspreidt.

Zelf meer doen met growth hacken? Zorg dat je outside the box denkt, efficiënt aan de slag gaat en vaker beslissingen neemt op basis van data. Laat data dus altijd een onderwerp zijn in meetings: of dat nou een meeting met collega’s is, of met mensen van een growth hacking agency.

[Fotocredits - taa22 © Adobe Stock]