​Sneakerheads hebben een groot probleem: sneakers ontbinden

Polyurethaan

Het is hard, maar het is wat er nu veel gebeurt. Veel sneakerheads hebben sneakers in huis uit de jaren 80, 90, en die schoenen zijn gemaakt met materialen die er niet voor gemaakt blijken om het twintig, dertig, bijna veertig jaar uit te houden. Het shockabsorberend materiaal in de schoen, dat wat ze zo lekker maakt om op te lopen, houdt geen stand. Polyurethaan wordt hard en breekt na al die jaren, waardoor er eigenlijk niet meer op te lopen is. De binnenzool laat al gauw volledig los en de schoen is waardeloos geworden. En daar is niet heel veel tijd voor nodig: bij 10 jaar en ouder wordt dit al spannend.

Eén van de grootste verzamelaars in de wereld, Jordan Geller, deed om die reden zelfs zijn collectie grotendeels weg. Hij kon het niet meer aan: zijn giga-verzameling was onder zijn neus aan het wegkwijnen. De zolen die ooit zo hagelwit waren, werden geel, lijmranden verkleurden en werden daardoor zichtbaar, dat polyurethaan brak en uiteindelijk kwam Nike ook nog met heruitgaves van schoenen waarvoor hij enorm veel moeite had gedaan: hij was er klaar mee. Andere problemen die voorkomen is dat de verf op de schoen er al snel afbladdert.