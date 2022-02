​New Balance: het comeback-verhaal van een sneakermerk

Ze worden soms gezien als een soort Nike-spin-off, omdat ze te herkennen zijn aan de N aan de zijkant. Vergis je niet: New Balance heeft niets met Nike te maken, behalve dat ze hetzelfde land van herkomst hebben. Dit is het verhaal achter het sneakermerk en de bijzondere comeback die het heeft gemaakt.



Sneakers bekijken en sneakers verzamelen is van steeds meer mensen een hobby. Sommige sneakermerken hebben zelfs hele releasemomenten ingericht waarbij je je dan moet inschrijven op een loterij. Een van de merken die grote aantallen sneakerfans aantrekt, dat is New Balance. Herkenbaar aan de N aan de zijkant en enorm populair als streetwearschoen.

New Balance

New Balance werd in 1906 opgericht door William J. Riley en richtte zich op de typische loopschoen die vooral comfortabel moest zijn. Het is om die reden dat je van dit merk vooral veel gewone loopschoenen kan vinden, in tegenstelling tot allerlei andere soorten schoenen voor de gekste sporten. New Balance heeft wel een basketbal- en een voetballijn.

Terwijl de markt enorm verzadigd is door Adidas en Nike, is er toch ruimte voor een merk als New Balance. Dat zit hem stiekem een beetje in de naam: een nieuwe balans, wat in onze ogen staat voor de frisse wind die het merk wil blazen door de sneakerwereld. New Balance-schoenen worden namelijk niet in lagelonenlanden gemaakt. Ze worden ofwel in de Verenigde Staten geproduceerd, ofwel in het Verenigd Koninkrijk. Je weet dus dat de kans dan aanzienlijk kleiner is dat er kinderarbeid of erbarmelijke omstandigheden aan te pas komen bij het maken van jouw sneaker.

Kawhi Leonard

In eerste instantie was New Balance een beetje meer voor oude mensen, maar dat is bijvoorbeeld een merk als Teva (van de sandalen) ook. Echter weten deze merken allebei nu veel meer moderne modellen te maken die ook jongeren aanspreken. New Balance pakt het ook nog eens slim aan door samen te werken met beroemdheden zoals Kawhi Leonard en Jack Harlow. Vooral Kawhi Leonard is een gouden greep: dit is een van de grootste spelers in de NBA en had toen hij tekende ook nog eens een geweldig seizoen. Zo werd zijn eigen schoen, de New Balance OMN1S een extra grote hit.

Timothée Chalamet, Jaden Smith, Tom Holland, Zoë Kravitz en Rihanna lopen er allemaal mee: New Balance-schoenen. Zelfs Leonardo DiCaprio draagt ze in het openbaar. Juist die samenwerkingen met influencers heeft New Balance weer op de kaart gezet, en dat ze ook nog door beroemdheden worden gedragen, draagt daar alleen maar aan bij. Bovendien zijn de schoenen bereikbaar: ze zijn niet duur zoals Dsquared-schoenen, ze zijn regelmatig zelfs goedkoper dan Nike-schoenen, ondanks dat ze waarschijnlijk qua lonen en vastgoed aanzienlijk duurder zijn om te maken.

Sneakers

Je kunt New Balance-schoenen online vinden bij bijvoorbeeld SuperSales, maar ze zijn ook in veel fysieke sneakerwinkels te vinden. Wil je je sneakers trouwens mooi houden en ze wel dragen, dan kun je een sneakercleaner overwegen, maar wij raden toch gewoon de good old borstel met sneakerzeep aan.