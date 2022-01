​Politiehonden kunnen ook smartphones en simkaarten opsporen

Zo heeft onder andere de Wiltshire-politie in het Verenigd Koninkrijk honden in hun politiemacht die er volledig op getraind zijn om USB-sticks, harde schijven en simkaarten te vinden. Deze Springer Spaniels worden hierom ook wel digi-dogs genoemd, schrijft de BBC . Het zijn handige dienders om te hebben, want tegenwoordig is digitaal bewijs inmiddels net zo belangrijk als fysiek bewijs. Denk maar eens aan Mocro Maffia: de Videoland-serie liet ook zien hoe de politie dankzij smartphones een heel netwerk aan criminelen kan ontdekken en hoe het in beslag nemen of hacken van een server grote gevolgen kan hebben.

Mocht je je altijd al hebben afgevraagd wat de logica is van kill and attack: het ‘kill’-gedeelte slaat op wat je moet doen om je doel ‘het attack’ te bereiken. Killen hoeft hier overigens niet letterlijk te worden genomen, het staat slechts voor uitschakelen. Nu zal een hond niet snel een smartphone uitschakelen (dat zou wel heel knap zijn), hij kan wel in plaats van een mens een smartphone of zelfs iets kleins als een simkaart opsporen.

Denk je aan politiehonden , dan denk je al gauw aan ‘Kill and attack”, mannen in van die grote pakken en criminelen die in een bos door een hond op de grond worden gewerkt. Toch kunnen die dieren inmiddels veel meer dan slechts mensen opsporen. Je tech kunnen ze gemakkelijk met de neus vinden.

De Britse politie is niet de eerste met zo’n bijzondere hond in het team. In Utah werken speurhonden die ook hardeschijven en mobieltjes zoeken. Het verschil met de honden is niet alleen hun ras (Utah gebruikt vooral labradors), maar ook het doel. Zo wordt er bijvoorbeeld in Utah veelal hondenpolitie ingezet in de strijd tegen kinderporno. Er zijn zelfs honden die daardoor ‘pornohond’ worden genoemd.

Het gaat echter lang niet alleen om criminaliteit die te maken heeft met hacken. Zo gebruikt de Wiltshire-politie de honden vooral in onderzoek dat eigenlijk draait om drugs. De drugs moeten worden gevonden, maar daarnaast moeten ook worden aangetoond welke contacten er zoal zijn en waar dit over ging. De honden kunnen de techgadgets vinden door chemische stoffen die worden gebruikt bij de productie ervan.

Nederlandse politiehond

In Nederland hebben we ook politiehonden die in staat zijn om techgadgets op te sporen, maar ook hier worden deze dieren weer heel anders ingezet. Politiehond Amy was de primeur: zij was de eerste Nederlandse politiehond die mobiele telefoons kon opsporen. Ze deed dat voor het bureau in Roermond en werkte vooral in de gevangenis om zo te controleren of gevangenen een mobiele telefoon naar binnen hadden gesmokkeld.

Het zou handig zijn als de gevangenis in Zaanstad zo’n hond in dienst nam: die gevangenis kwam een half jaar geleden nog in het nieuws omdat mensen er volop iPhones smokkelden. Recent werd er nog een drone van DJI ingezet om drugs en een telefoon het justitieel complex binnen te krijgen.