Politie New York laat robot politiehond inslapen na klachten

De robot politiehond, Digidog, die de politie van New York vorig jaar in dienst nam is na nog geen jaar alweer verleden tijd. Na klachten over een te grote inbreuk op de privacy en een te agressieve inzet van het ‘beestje’, met name in ‘gekleurde’ achterstandswijken, heeft het politiekorps besloten de hond te laten inslapen.

Digidog moest levens redden

Daarmee lijkt het project, dat juist bedoeld was om levens te redden, niet in de laatste plaats van agenten zelf, definitief van de baan. Digidog was feitelijk een viervoetige, en daardoor sneller inzetbare en handelende, variant op onder andere de trage rollende robots die door de explosieven opruimingsdienst gebruikt worden.

Het was dan ook de bedoeling dat Digidog, ontwikkeld door Boston Dynamics, ingezet zou worden op plekken waar het voor agenten (nog) te gevaarlijk was, bijvoorbeeld om de situatie ter plekke te kunnen verkennen. “Deze hond gaat levens redden”, was de overtuiging van de Technical Response Unit die verantwoordelijk was voor de inzet van Digidog.