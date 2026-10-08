Het is vandaag de Dag van het Zicht en dan kun je denken: wat een goed moment om het weer over slimme brillen te hebben. Maar waar je het ook over kunt hebben is hoe je zorgt dat je zorgt dat je ogen iets minder last hebben van al die tech die je op dagelijkse basis gebruikt.

Knipper

Een van de grootste problemen met ogen ontstaan omdat we te weinig knipperen. En waarom knipperen we weinig? We zitten binnen, we staren naar schermen: er is weinig reden toe. Toch wil je oog liever wel dat je knippert, zodat hij niet droog wrdt. Je kunt bijvoorbeeld een extensie als EyeLeo of Time Out gebruiken als een soort knipperalarm, om zo je oog tevreden te houden.

Doe iets aan het blauwe licht

Schermen stralen veel blauw licht uit en dat is niet zo prettig voor de ogen, naast dat het slecht zou zijn voor je slaap. Op veel apparaten is daar iets aan te doen: Nachtlamp, Night Shift, Comfortweergave, nachtmodus: er zijn veel verschillende namen voor, maar zowel op laptops als op smartphones is het mogelijk om te zorgen dat je ogen minder blauw licht te verduren krijgen om zo zo wat comfortabeler te houden.

Kijk even niet

Heb je een baan waarin je steeds in meetings bent? Je hoeft vast niet bij elke meeting daadwerkelijk steeds naar de presentatie te staren. Als iets alleen in audio kan, probeer je ogen dan ook even die rust te gunnen. Misschien kun je het zelfs combineren met een wandelingetje. Op die manier ben je extra goed bezig voor je lijf.

Pas de 20-20-20-regel toe

In de auto moet je ook eens in de zoveel tijd echt even een pauze nemen, maar dat geldt ook voor je ogen. Veel mensen zijn erg te spreken over de 20-20-20-regel. Dat houdt in: elke 20 minuten moet je dan tenminste 20 seconden kijken naar een voorwerp dat tenminste 20 voet bij je weg is. 20 vot is ongeveer 6 meter. Je merkt het zelfs een beetje, dat voelt best lekker. Dat komt omdat ht je acccommodatiespieren ontspant.

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