OnePlus Watch 3 is een slim horloge met 5 dagen batterij

OnePlus heeft zijn nieuwe slimme horloge aangekondigd. Het draait op de Android-variant voor smartwatches genaamd Wear OS en valt vooral op door zijn accuduur van 5 dagen. Het design is modern, met een groot, rond display en een riem-sluiting.

OnePlus maakt met OnePlus Watch 3 een verandering in de kroon van het apparaat, want die kun je zowel draaien als indrukken om door de menu’s te navigeren. Het horloge is de opvolger van de Watch 2 en verschijnt met een 1,5 inch scherm. Het scherm is volgens OnePlus goed te bekijken in de felle zon omdat de helderheid erg hoog kan. Hij kan ook tegen een stootje dankzij een militaire certificering en een IP-rating van IP68.

OnePlus Watch 3

OnePlus Watch 3 heeft een behuizing van roestvrijstaal en op het scherm ligt een laagje saffierglas ter bescherming. De accu is 631 mAh en dat is groter dan de 500 mAh uit de voorganger: OnePlus belooft dat hij 2 ruim weken meegaat in besparende modus en 5 dagen zonder de besparende modus. De watch is in 1 uur en 20 minuten helemaal opgeladen, maar ook in 10 minuten als je er een dag mee vooruit wil. Dat is uitzonderlijk: veel Wear OS-horloges zijn na een of twee dagen al volledig leeg.