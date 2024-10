Nieuwe oortjes nodig? OnePlus Buds Pro 3: een uitstekende keuze

Op zoek naar nieuwe oortjes? Dan heb je tegenwoordig een legio aan mogelijkheden van verschillende merken. Allemaal weer net iets anders qua design, audio of andere functionaliteiten. Eind augustus werden de OnePlus Buds Pro 3 gelanceerd. Die hebben we inmiddels een tijdje zelf in gebruik, en de korte conclusie luidt dat dit een uitstekende keuze is voor iedereen die op zoek is naar nieuwe draadloze oordopjes.

De OnePlus Buds Pro 3 beschikt simpelweg over de beste audio-ervaring die OnePlus zelf ooit heeft geproduceerd. De oortjes borduren voort op de bekroonde OnePlus Buds Pro en OnePlus Buds Pro 2.

Partner Dynaudio

De OnePlus Buds Pro 3 beschikken over innovatieve audiotechnologie die ontwikkeld is in samenwerking met Dynaudio. Het Deense bedrijf begon al in 1977 met het cre√ęren van hun audiotechnologie√ęn, die vandaag de dag terug te vinden zijn in een aantal van de meest beroemde opnamestudio‚Äôs ter wereld.

Dynaudio en OnePlus werkten ook voor de OnePlus Buds Pro 2 al samen. Voor de OnePlus Buds Pro 3 maken ze nu een flinke stap voorwaarts op gebied van audiokwaliteit. Dynaudio heeft geholpen bij het afstemmen van de OnePlus Buds Pro 3 om te allen tijde de best mogelijke audio-ervaring te bieden. Gebruikers hebben de keuze uit een van de vooraf ingestelde audioprofielen van Dynaudio.

Een goede mix van functies en prestaties

De OnePlus Buds Pro 3 bieden een goede mix van functies en prestaties. Een van de opvallende verbeteringen is de dual-driver setup, bestaande uit een 11mm woofer en een 6mm tweeter. Deze combinatie levert een gebalanceerde geluidskwaliteit, met diepe bassen en heldere hoge tonen, waardoor ze ideaal zijn voor het luisteren naar muziek, podcasts en films of series.

Een belangrijk kenmerk is uiteraard de ANC (Adaptive Noise Cancellation), die effectief externe geluiden zoals verkeerslawaai of airconditioning dempt. Daarnaast biedt de transparantiemodus een gemakkelijke manier om omgevingsgeluiden te horen wanneer dat nodig is. Spatial audio, dat nu breder wordt ondersteund op Android- en iOS-apparaten, zorgt voor een meeslepende luisterervaring met dynamische hoofdtracking.

Even kort de belangrijkste specificaties onder elkaar:

Audio: 11 mm woofer en 6 mm tweeter, met ondersteuning voor Hi-Res audio en Dolby Atmos.

Actieve Ruisonderdrukking (ANC): Tot 48 dB, met verschillende aanpasbare modi.

Batterijduur: Tot 9 uur zonder ANC, en tot 38 uur met de oplaadcase.

Bluetooth: 5.3 LE met ondersteuning voor dual-connectie.

Waterbestendigheid: IP55 voor de oordopjes en IPX4 voor de case.

Ze combineren geavanceerde technologie met een stijlvol en comfortabel ontwerp.

Oplaadcase van kunstleer

Ook de oplaadcase is volledig vernieuwd en beschikt nu over een uniek ontwerp. Zo heeft deze een nieuwe ergonomische vormfactor en is deze voorzien van hoogwaardig kunstleer dat een diamantachtig patroon toont. En het is nu ook mogelijk om de oortjes draadloos op te laden met alle compatibele smartphones, zoals de OnePlus 12. De oortjes zelf beschikken over een tweekleurige afwerking en zijn verkrijgbaar in twee kleurstellingen: Midnight Opus of Lunar Radiance.

Qua batterijduur presteren de Buds Pro 3 ook goed, met maximaal 38 uur gebruik met de oplaadcase en tot 6 uur met ANC ingeschakeld. Snelladen is een handige toevoeging: 10 minuten opladen biedt je 3 uur luisterplezier. Bovendien zijn de oordopjes IP55-waterbestendig, wat ze geschikt maakt voor workouts en dagelijks gebruik.