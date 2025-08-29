Nieuwe DJI-microfoon is nog kleiner en subtieler

Goed nieuws voor vloggers die het er niet zo tof uit vinden zien als er een grote microfoon op kleding moet worden gespeld: die is kleiner geworden. DJI introduceert de Mic 3 en dat is een klein, draadloos microfoontje dat wel dezelfde, zo niet betere specificaties heeft als zijn voorganger.

DJI Mic 3

DJI Mic 3 weegt de helft van de Mic 2, terwijl het met betere mogelijkheden komt. Zo zitten er twee adaptieve versterkers in die zorgen dat het geluid goed wordt verwerkt dat binnenkomt. Daarnaast zijn er drie nieuwe presets voor de toon van je stem en kun je rekenen op meer opslag. De presets laten je aanpassen dat je stem rijker klinkt of juist helderder, of ‘normaal’. De microfoons van DJI zijn vooral populair onder vloggers, omdat je meteen je camera kunt aansluiten en kunt gaan filmen, waarbij de audiokwaliteit erg goed is, ook bij veel wind.

De Mic 3 kan bovendien vier transmitters ondersteunen en acht receivers, zodat je ook de audio van een grote groep beter kunt opnemen. En die groep mag ver weg staan: het signaal reikt wel 400 meter. Daarnaast kan de Mic 3 automatisch tussen 2,4 GHz-band en 5 GHz-band wisselen om te zorgen dat de audio stabiel wordt overgedragen. Noise cancelling moet ervoor zorgen dat niet alles uit de achtergrond meegaat. Er zitten verschillende modi op de microfoon waarmee je onder andere kunt zorgen dat er meer ruis wordt onderdrukt of juist een consequent volume is voor als je binnen bent en minder tegen de herrie hoeft op te boksen.