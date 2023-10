Nieuwe Apple M3 processoren voor MacBook Pro en iMac upgrades

Apple heeft vannacht haar nieuwste M-series processors onthuld. Volgens Apple zijn dit de eerste 3 nanometer processors. De M3, M3 Pro en M# Max maken, om te beginnen, hun opwachting in de tijdens hetzelfde ‘Scary event’ aangekondigde nieuwe 14 en 16 inch MacBook Pro en 24 inch iMac. Uiteraard zijn dit dan weer de snelste Apple computers ooit. Voor Apple was de keuze van het tijdstip van dit event, 01u00 Nederlandse tijd, een bijzondere, ingegeven door het feit dat het vandaag (31 oktober, red.) Halloween is. Vandaar ook het ‘Scary Fast’ event. Om angstig snelle nieuwe producten te lanceren. Dubbel zo snel als de M1 De M3 rocessors onderscheiden zich niet alleen met snellere, en meer, CPU-cores. De grootste stap voorwaard wordt volgens Apple gemaakt op het gebied van de grafische interface of GPU, met – in de M3 Max – een 40-core GPU die ray tracing, mesh shading en Dynamic Caching ondersteunt. Die laatste functie is ontwikkeld voor het optimaliseren van het geheugengebruik. Over werkgeheugen overigens niets te klagen, want de M3 Max processor ondersteunt namelijk tot 128 GB RAM. Alles bij elkaar zorgen deze vernieuwingen ervoor dat de M3-processors tot dubbel zo snel en effectief zijn als de eerste generatie van de M-chips.

Nieuwe MacBook Pro’s binnen negen maanden Uiteraard was het Scary event ook het toneel voor de presentaties van angstig snelle nieuwe Mac computers. Apple onthulde vannacht drie nieuwe MacBook Pro modellen en een nieuwe versie van de 24 inch iMac. Voor de MacBook Pro modellen betekenen de komst van de nieuwe M3-serie dat de huidige MacBook Pro serie al na negen maanden een opvolger krijgen. Je zult een paar weken geleden maar net een 16 inch MacBook Pro met M2 Max processor gekocht hebben. Dan zou ik mijzelf toch een beetje bekocht voelen. Naast het verdwijnen van de touchbar in de hele MacBook Pro lineup, is de meest opvallende nieuwe MacBook Pro is het 14 inch instapmodel. Die is er nu namelijk met een vanaf prijs van 1599 dollar. In Nederland is dat overigens 2059 euro. Daarbij moet je natuurlijk wel bedenken dat prijzen in de VS altijd zonder BTW worden vermeld, omdat elke staat zijn eigen belastingtarieven heeft. Maar goed, het instapmodel M3 MacBook Pro heeft behalve de ‘langzaamste’ M3 processor ook maar 8GB RAM en een 512GB SSD. Space Black Apple introduceert met de komst van de nieuwe 16 inch MacBook Pro ook een nieuwe kleur: Space Black. Die kleur is wel voorbehouden aan de Pro en Max modellen van de nieuwe MacBook. Die hebben in Nederland een vanaf prijskaartje van respectievelijk € 2549 en € 4049 voor de 14 inch en € 3049 en € 4299 voor de 16 inch MacBook Pro. Wil je overigens een compleet, maxed-out, versie van de 16 inch MacBook Pro kopen (M3 Max, 128 GB RAM en 8GB SSD, bereid je dan voor op een rekening van € 8579… Ik blijf dat een belachelijk exorbitant bedrag vinden voor, zelfs voor een Apple laptop, maar daarover schreef ik al eerder. De nieuwe MacBook Pro’s zijn, afhankelijk van de uitvoering, vanaf 7 november leverbaar.

Nieuwe 24 inch iMac Naast de nieuwe MacBook Pro modellen, presenteerde Apple ook een nieuwe versie van de 24 inch iMac. Ook die is natuurlijk voorzien van de nieuwste M3 processor en nu te koop vanaf € 1619. Vergeleken met zijn voorganger, met M1 processor, is de nieuwe iMac dubbel zo snel volgens Apple. Je kunt kiezen uit zeven kleuren, net zoals de originele iMac van een jaar of 25 geleden. De nieuwe 24 inch iMac heeft verder een nieuw 4.5K Retina scherm, een 1080p webcam en ondersteuning voor WiFi 6E. In Nederland kun je kiezen voor drie uitvoeringen. Allemaal met de standaard M3 processor. De meest voordelige variant, met 8-core CPU en GPU, 8GB RAM en 256 GB SSD kost € 1619. Alle modellen van de 24 inch iMac zijn vanaf 7 november leverbaar. Wie vannacht niet is wakker gebleven maar het Scary Event van Apple toch nog wil kijken, kan daarvoor op YouTube terecht (video begint standaard op ca. 6 minuten).