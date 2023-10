Onze verwachtingen voor Apple’s Scary Fast-event vannacht

Je moet er even voor opblijven, maar als je een beetje een Mac-fan bent, dan doe je dat natuurlijk. Waar evenementen van Apple meestal in de Amerikaanse ochtend plaatsvinden, heeft het bedrijf nu gekozen voor een moment wat later op de dag. Dat betekent voor ons echter dat we om 01:00 uur ‘s nachts pas kunnen meegenieten (van maandag 30 oktober op dinsdag 31 oktober). Aan de andere kant zijn we dan wel alvast op 31 oktober beland, wat natuurlijk Halloween is. Daar refereert immers de titel van dit event ook aan: Scary Fast. Eng snel dus. Maar, wat is er precies eng snel? Wat kunnen we van het evenement van Apple verwachten?

Apple Scary Fast evenement



Apple heeft in september natuurlijk al nieuwe iPhones en slimme horloges aangekondigd, dus die verwachten we deze Halloween niet. Tenzij het toch ineens een oranje variant uit de hoge hoed tovert natuurlijk, wat perfect bij het griezelevent zou horen. Maar nee, de verwachting is dat Apple in deze maanden voor de feestdagen nog even met twee nieuwe computers komt: een nieuwe iMac en nieuwe Macbooks. Dat niet alleen, want daar hoort nog een aankondiging bij: een nieuwe chip.

Apple is altijd erg praktisch ingesteld en dat betekent dat het eigenlijk nooit een nieuwe chip aankondigt zonder daar ook meteen apparatuur bij te introduceren om te laten zien wat die nieuwe chip dan kan. Het past ook helemaal bij ‘Scary Fast’: wat apparaten immers snel maakt, dat is vooral de processor. Apple zou de nieuwe M3-processor lanceren. Waarschijnlijk presteren deze apps weer een stuk beter, waardoor je beter kunt multitasken en meer van je apparaat kunt vragen. De chips worden waarschijnlijk op dezelfde manier gebouwd als de A17 Pro-chip die in iPhone 15 Pro zit.