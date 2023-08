Alles wat je moet weten over iPad Pro 2024

Apple zal naar verwachting over een paar weken de nieuwe iPhone aankondigen, maar daar zijn we nu even niet mee bezig. Er zijn namelijk allerlei spannende geruchten over de nieuwe iPad Pro naar boven komen borrelen. Of ze kloppen, dat is niet zeker, maar wat we tot nu toe horen van 'ingewijden bij Apple ' klinkt veelbelovend.

iPad Pro 2024

Zo zou de iPad Pro van 2024 een flinke update zijn. Er wordt zelfs gesproken over de grootste update sinds 5 jaar. Het is ook wel nodig, want de populariteit van tablets begint weer zo langzamerhand naar een dieptepunt te zakken zoals we dat zagen voordat corona om de hoek kwam kijken. Door het remote werken en het thuis moeten zitten was dat echter heel anders: ineens waren tablets weer heel populair. Maar nu lijkt die populariteit toch weer af te nemen en daarin is iPad als oppertablet een voorbeeld: als zelfs die afneemt in populariteit, dan gaat het niet zo lekker.

Tijd dus voor een frisse wind. Hoewel Apple er niet bepaald om bekend staat designs volledig om te gooien, zal iPad Pro 2024 wel met veel nieuwe mogelijkheden komen. Denk daarbij aan een nieuwe chip waardoor je bijvoorbeeld beter kunt multitasken en gamen. Daarnaast krijgt de tablet een OLED-scherm en waarschijnlijk een USB-C-poort, aangezien dat ook de standaard moet zijn vanaf eind 2024. Vooral dat OLED-scherm is bijzonder, want dat hebben we niet eerder gezien in een Apple-tablet. Reken daarbij op een hoger contrast, grotere helderheid en zwart dat echt zwart is.