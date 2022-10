Apple's nieuwe iPad heeft geen homeknop, wel USB-C-poort

Een primeur voor de nieuwe iPad: Apple heeft de homeknop eraf gehaald. Dat betekent dat je geen fysieke knop meer in het scherm hebt, wat een positieve invloed heeft op de grootte van het scherm. De nieuwe tablet meet 10,9 inch. En er is meer: in plaats van een lightningpoort laadt je deze iPad op met het veel universelere USB-C.

Nieuwe iPad

De nieuwe iPad komt in vier kleuren: roze, blauw, zilver en geel. Het scherm is 10,9 inch Liquid Retina met een resolutie van 2360 x 1640 pixels (4 miljoen pixels met een helderheid van 500 nits). Wil je inloggen via Apple TouchID, dan kan dat nog steeds, echter is die verplaatst naar de aan/uit-knop aan de bovenkant van de gadget. De selfiecamera van 12 megapixel heeft ook een nieuwe locatie gekregen: die zit nu niet meer op de horizontale as, maar op de verticale as. Dat is niet zomaar: Apple wil graag dat iPad steeds meer de rol van een laptop op zich neemt.

Die selfiecamera zit dan ook op die plek om te zorgen dat je goed kunt videomeeten: dankzij software wordt je steeds gevolgd en blijf je middenin het beeld. Ook kan de camera ultrabreedbeeldfoto’s maken. Wil je liever video’s schieten, dan kun je beter kiezen voor de 12 megapixelsensor aan de achterkant, want die kan video’s in 4K maken (plus slowmotionvideo’s van 240fps). De batterij van het apparaat gaat een dag mee en opladen gaat dus via die USB-C-poort.