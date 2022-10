Wordt de iPad straks een smarthomehub?

Mark Gurman is een Apple-expert die het bedrijf op de voet volgt. Volgens hem komt er een dock waarmee je je iPad op een nachtkastje of kastje kunt zetten, een beetje zoals een soort digitale fotolijst. Echter is het meer dan dat: het idee is dat het apparaat een smart display wordt, waarmee je snel informatie kunt opvragen en vooral je smarthome kunt bedienen. Ook zou iPad dan een beter alternatief worden voor een Bluetooth-speaker.

iPad als smarthomehub

Bovendien zou je er ook mee kunnen bellen met FaceTime. Veel mogelijkheden dus, al is het meeste ook allang beschikbaar op iPad. Door zo’n dock krijgt het apparaat een veel centralere rol in het huishouden en kan het hele gezin of het hele huishouden ermee aan de slag. Even snel de lampen aanzetten, even iets vragen aan Siri: je hoeft dan niet meer op zoek naar die tablet die dan weer bij persoon x is, en dan weer ergens in een hoek van de bank gepropt is. Je weet hem met zo’n dock altijd wel te vinden.

Daarnaast heeft Apple natuurlijk nog steeds zijn eigen smarthomehub, de HomePod. Daarvan zou een nieuwe versie komen die onder andere werkt met de S8-chip en een vernieuwd scherm. Deze zou zelfs kunnen functioneren als Apple TV en slimme speaker. Dat is echter allemaal toekomstmuziek, in eerste instantie staat bij Apple de lancering van iPad Pro op de planning, die nog deze maand zou verschijnen.