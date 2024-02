​Nieuwe AI-bril kan zien hoeveel calorieën je eet

Misschien gebruik je een app om in bij te houden hoeveel calorieën je zoal eet. Altijd schrikken als je je hebt laten verleiden door een Snickers, maar ook tof als je ziet dat die broccoli helemaal niet uitslaat. Echter vergeet je waarschijnlijk nog wel eens iets in te voeren en dan is meteen de hele inschatting niet meer correct. Een nieuwe AI -bril moet daar verandering in brengen: die kan namelijk zien wat jij op het punt staat te verorberen.

I built an A.I. that supercharges your learning :) Made with @brilliantlabsAR & @openaigpt -4 vision! pic.twitter.com/QFy9dSXRFk

Frame AI

Brilliant Labs heeft de Frame AI-bril gemaakt: het is een bril die mede dankzij AI van OpenAI kan helpen met het direct vertalen van buitenlandse teksten, het herkennen van objecten en dus ook daar wat meer mee te doen. In de voorbeeldvideo zien we hoe de bril een tellertje laat oplopen wanneer er frambozen in beeld komen. Dit schijnt de Humane AI Pin ook te kunnen, maar dat hebben we nog nooit op een bril gezien (of bijvoorbeeld in de camera van een smartphone).

Begint er bovendien iemand een gesprek met je in een andere taal, dan vertaalt de bril meteen voor je wat er wordt gezegd. Op zich is die technologie niet nieuw, die heeft Samsung bijvoorbeeld geïntroduceerd met zijn S24, maar het is wel handig als het al in je bril zit, want die heb je immers al op je hoofd. De AI-assistent in deze bril heet Noa en die is altijd aanwezig om je te helpen. Noa verandert zelfs naarmate je ermee spreekt, waardoor het meer voelt als een mens die tegen je praat. Er is met meerder AI-bedrijven samengewerkt om deze bril te maken, waardoor je er GPT-4 op hebt, Stability AI en Whisper AI.