'Meta wil budget-variant van VR-bril Meta Quest 3 maken'

Meta’s nieuwe VR-bril Quest 3 is nu uit. Het apparaat is de opvolger van de populaire Quest 2 en kost 549 euro. Als je dat bedrag vergelijkt bij wat de Apple-VR-bril gaat kosten, dan is het een goed betaalbare VR-bril, en hij is ook nog eens goedkoper dan PSVR 2. Maar toch, 549 euro is voor menig persoon ook een maand huur. Meta wil dan ook een goedkopere variant op de markt brengen. Het grote verschil dat er geen controllers bijzitten.

VR is momenteel heel populair: althans, vooral bij techbedrijven. Dat heeft er alles mee te maken dat Apple nu ook met een VR-bril komt. Opvallend, want dat apparaat is niet helemaal bedoeld voor de gewone consument. Zijn prijskaartje, maar ook zijn toepassingen, laten zien dat deze virtual reality-ervaring (eigenlijk mixed reality ervaring, want er komt ook augmented reality bij kijken) vooral bedoeld is voor professioneel gebruik. Vaak willen gewone consumenten een lekker robuust apparaat waar het hele gezin van kan genieten, en dan is zo’n Quest 3 of PSVR 2 een veel betere optie. 3500 euro is een vrij bizar bedrag.

Die controllers zijn 90 euro voor twee stuks, dus dat zou een voordeel opleveren waardoor het apparaat nog 459 euro kost. Bloomberg schrijft dat dat echter niet het enige is: Meta zou ook minder onderdelen willen gebruiken en het apparaat zo goedkoper willen maken. Vergis je niet: je hebt die controllers wel echt nodig. Je kunt Quest niet heel goed met je handen bedienen. Het kan wel goed in menu’s, maar zodra je een game start is de controller echt het vehikel dat je nodig hebt om input te geven. Er is immers niets zo frustrerend als een gadget die niet goed leest wat je wil, waardoor je hele potje in duigen valt.

Verschillende prijsklasses

Mocht het Meta lukken om de wat meer gestripte versie op de markt te brengen, dan is het officieel aanwezig in drie verschillende prijsklasses: de Quest 3 is de middenklasse met zijn 549 euro, de Quest Pro is met 1.200 euro de hoofdklasse en dan is er nog de budget-Quest, die dan waarschijnlijk ergens rond 300-400 euro zal zitten, schatten we zo in. We zijn benieuwd of er dan ook meer nadruk komt op spellen die wel zonder controllers kunnen worden gespeeld.

En natuurlijk vooral benieuwd of het dan ook inderdaad wel echt goed werkt, maar dat moeten we sowieso nog ervaren. Meta stelde geen review-exemplaren beschikbaar in Nederland, wat sommige media een nogal vreemde keuze vonden: is de bril zo slecht? Totaal niet, zo blijkt uit sommige reviews, waarin de Meta Quest 3 de beste VR-bril voor consumenten wordt genoemd.