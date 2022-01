​Met deze VR-gadgets navigeer je straks door de Metaverse

Sinds Meta Oculus heeft overgenomen in 2015 is het bedrijf bezig om de huidige VR-technologie dusdanig te innoveren dat het lijkt alsof virtual reality tot nu toe visueel en qua ervaring vergelijkbaar was met een potje Snake op een 90’s Nokia. Niet zo meeslepend dus. De Metaverse is nu misschien nog niet helemaal klaar om gelanceerd te worden, maar net als de Metaverse zelf, zijn de accessoires al jaren in ontwikkeling. Daar werkt onder andere Meta zelf aan.

De Metaverse, een wereld die zal bestaan naast onze eigen wereld maar dan virtueel. Hier is alles mogelijk: op de koffie bij je tante uit Amerika, de Mount Everest beklimmen met je vrienden of een middeleeuws kasteel verdedigen tegen draken. Het kan allemaal, als wat Mark Zuckerberg voor ogen heeft de werkelijkheid wordt. Of nou ja, de virtuele werkelijkheid. Wie ooit eens een VR-headset heeft geprobeerd, heeft ditzelfde principe al enigszins ervaren.

MetaGloves

Totale immersie, dat is wat we nodig hebben om het geloofwaardig te maken dat we zogenaamd ergens anders zijn. Hier zitten op het moment helaas wat haken en ogen aan die weggeven dat je gewoon in de huiskamer staat met een grote bril op je hoofd en twee game controllers in je handen. Een van die haken (of ogen), is dat als je iets grijpt in VR, je onderbewustzijn dat doorheeft. Dat komt omdat je met je hand niet voelt dat je iets vast hebt en er dus feedback mist. Je ziet dat je iets oppakt, je hoort dat je iets oppakt, maar je voelt het niet aan de binnenkant van je hand. Dat haalt je enorm uit de virtuele realiteit en brengt je zo weer terug in de echte realiteit.

Meta weet dat en wil daar iets aan doen. Zo is het bezig met handschoenen, MetaGloves, waarmee dit probleem getackeld wordt. De handschoenen worden uitgerust met een soort luchtkussentjes aan de binnen- en buitenkant van de handschoen. Die kunnen opgeblazen worden, waardoor je druk voelt en denkt dat je iets aanraakt, vasthoudt of ergens langs strijkt. De intensiteit hiervan is afhankelijk van wat je vasthoudt. Zo lijkt een teddybeer zachter te voelen dan een baksteen. Ook zitten er elementen in de handschoenen om je vingers gestrekt te houden en weerstand te bieden als je iets zwaars optilt.

De prototypes van de MetaGloves zijn nu nog iets te groot, onhandig en gaan gepaard met een spaghetti aan kabels. Maar de bedoeling van Meta is om strakke, stylish en onopvallende handschoenen te maken die je prima aan zou kunnen naar een real-world gelegenheid. Een beetje Tom Cruise in Minority Report.