Voel virtuele objecten alsof je ze echt aanraakt met Teslasuit Gloves

De toekomst is er eentje van veel voelen: PlayStation 5 zal haptische feedback geven en nu wordt ook Teslasuit uitgebreid met VR-handschoenen die je in het echt het gevoel geven alsof je een object in de virtuele ruime daadwerkelijk hebt vastgepakt.



Teslasuit Glove

De handschoen heet Teslasuit Glove en heeft als doel om mensen te trainen, maar ook voor medische revalidatie. De handschoen is niet alleen in staat om je te laten voelen wat eigenlijk virtueel is, want hij kan tegelijkertijd je bewegingen registreren, je hartslag bijhouden en andere biometrische informatie verzamelen.

Uiteraard is de handschoen ook te combineren met het volledige pak, de Teslasuit. Via WiFi kunnen ze connectie met elkaar maken en bijvoorbeeld een nog realistischere virtual reality-ervaring bieden omdat het pak met de handschoen samen bijna het hele lichaam beslaan.

Kickstarter

Teslasuit (dat niet van Elon Musks Tesla is) startte enkele jaren geleden als consumentenbedrijf, maar richt zich inmiddels op zakelijke klanten. Het Teslasuit is een Kickstarter-project geweest in 2016, maar is offline gehaald toen het bedrijf besloot het toch zelf te doen in 2018. De Teslasuit zou astronauten kunnen trainen of realistisch een ontruiming kunnen weergeven, zodat je goed kunt testen hoe mensen in zo’n situatie reageren.

In elke vinger is de handschoen voorzien van negen elektrodes die je het gevoel geven alsof je iets aanraakt. Tegelijkertijd zitten er ook hardere plastic gedeelte in de Teslasuit Glove waardoor de interactie met hardere materialen kan worden nagebootst door tegendruk te geven en te trillen. Je hartslag wordt bijgehouden om vast te stellen of je al dan niet lijdt aan stress of dat je bijvoorbeeld een schrikreactie hebt.